The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада

Tекст: Ольга Иванова

В материале издания говорится: «В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу».

Как передает РИА «Новости», издание подчеркивает, что демонстрация военной техники и массовое присутствие иностранных гостей свидетельствуют о провале попыток западных стран добиться дипломатической изоляции России. Издание отмечает, что участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы укрепляет международный статус Москвы и подчеркивает значимость страны на мировой арене.

Ранее президент России Владимир Путин вместе с руководителями ряда зарубежных государств принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы на Красной площади. В числе гостей оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На празднование юбилея Победы также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, а также другие иностранные представители.



