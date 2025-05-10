Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Белоусов провел встречу с министром обороны Узбекистана
В ходе переговоров министры обороны России и Узбекистана согласовали план по развитию стратегического военного партнерства, рассчитанный на период с 2026 по 2030 годы.
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, передает ТАСС. Переговоры прошли в Москве и завершились подписанием важного документа.
Стороны договорились о плане реализации Программы стратегического партнерства в военной сфере между Россией и Узбекистаном на 2026–2030 годы. «По итогам переговоров стороны подписали план реализации Программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистан в военной области на 2026–2030 годы», – сообщили в Министерстве обороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов и его киргизский коллега Бактыбек Бекболотов обсудили укрепление двустороннего военного и военно-технического сотрудничества в Москве.