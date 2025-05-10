Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Президент Зимбабве назвал Победу триумфом русского духа
Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва подчеркнул, что подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны стал исторической вехой, значимой для всего мира.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что победа в Великой Отечественной войне – впечатляющий триумф человеческого и русского духа, передает ТАСС.
Он отметил, что события 80-летней давности стали историческим рубежом, который останется в памяти будущих поколений. Мнангагва подчеркнул, что эта победа служит свидетельством мужества, стойкости и жертвенности русского народа ради установления мира, правды и справедливости не только в России, но и в других странах.
«Это был оглушающий триумф человеческого духа, русского духа», – заявил Мнангагва.
Ранее президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагвузе за личное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.