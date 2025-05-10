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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    0 комментариев
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    10 мая 2025, 18:05 • Новости дня

    Президент Зимбабве назвал Победу триумфом русского духа

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва подчеркнул, что подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны стал исторической вехой, значимой для всего мира.

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что победа в Великой Отечественной войне – впечатляющий триумф человеческого и русского духа, передает ТАСС.

    Он отметил, что события 80-летней давности стали историческим рубежом, который останется в памяти будущих поколений. Мнангагва подчеркнул, что эта победа служит свидетельством мужества, стойкости и жертвенности русского народа ради установления мира, правды и справедливости не только в России, но и в других странах.

    «Это был оглушающий триумф человеческого духа, русского духа», – заявил Мнангагва.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагвузе за личное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    9 мая 2025, 20:13 • Новости дня
    Фицо резко ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву

    Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас за его визит в Москву на День Победы и высказался против создания нового «железного занавеса» в Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся на торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы, прокомментировал критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    В своем обращении Фицо отметил, что он приехал в Москву с целью почтить память более 60 тыс. советских солдат, павших при освобождении Словакии, и не видит связи между их подвигом и современной международной обстановкой.

    Также Фицо не согласен с попытками европейских политиков изолировать Россию и считает необходимым поддерживать с Москвой нормальные экономические и дипломатические отношения.

    Фицо добавил, что представители Еврокомиссии не имеют права критиковать решения суверенных лидеров и подчеркнул важность диалога даже при разнице во взглядах.

    Ранее Каллас во Львове заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». По ее словам, страны ЕС празднуют День Европы , и она не может понять, как Фицо «может стоять в Москве сегодня».

    При этом несколько дней назад Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета его спецборта для визита в Россию.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на празднование 80-летия Победы актом героизма.

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    10 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    @ Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Люксембург глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта случайно оказались на акции у здания парламента, которая проводилась под российскими и советскими флагами и с песней «День Победы».

    Фон дер Ляйен, Кошта и премьер Люксембурга Люк Фриден случайно оказались на акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir d’Vollek («Мы, народ»), передает ТАСС.

    Участники акции исполняли песню «День Победы» и отмечали 9 Мая. Лидеры ЕС вышли из резиденции премьер-министра Люксембурга и столкнулись с толпой горожан, празднующих у здания парламента на другой стороне улицы.

    После замешательства и обмена вопросительными взглядами с премьером Люксембурга, политики предпочли отойти в сопровождении охраны, сделав вид, что не поняли происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас грозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву. Зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    9 мая 2025, 19:51 • Новости дня
    Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк» и поздравил с Днем Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк», почтил память своего деда-ветерана и поздравил пользователей с Днем Победы

    Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк» и поздравил пользователей Telegram с Днем Победы, следует из сообщения Дурова в Telegram-канале .

    В своем сообщении Дуров рассказал о своем деде Семене Тулякове, который был призван на военную службу 90 лет назад и прошел обе войны – «Зимнюю и Великую Отечественную».

    Дуров отметил, что его дед был командиром взвода и лейтенантом, получил ряд наград, в том числе медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также ордена Отечественной войны I и II степени и орден «Красная Звезда».

    Сам Дуров, как он отметил, получил такие же звания на военной кафедре Петербургского университета, но, по его словам, «в сотни раз менее заслуженно».

    В честь 80-летия Победы команда Telegram выпустила три подарка ограниченного выпуска. Среди них – красная звезда, которую Дуров назвал главным символом Победы. Он завершил поздравление словами: «С праздником!»

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    10 мая 2025, 05:23 • Новости дня
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пока в Москве проходил парад Победы, во Львове западники устроили «сборище» на «контрасте», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», – заявила Захарова в Telegram.

    По ее словам, представители стран Запада «работают креативно, на контрасте». Она опубликовала снимки, сделанные в Москве и Львове и подписанные «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище»

    На брифинге Захарова, как сообщается на сайте МИД, указывала, что Львов – «рассадник агрессивного украинского национализма, перешедшего в неонацизм», а сам состав участников «практически повторяет гитлеровскую коалицию времен Третьего рейха, дополненную бандеровской Украиной».

    «Сегодня в Москве люди, приехавшие со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, праздновали Великую Победу. А во Львове собрались министры иностранных дел ЕС и они были в трауре. Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», – заявила Захарова «Комсомольской правде».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ указывали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    10 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
    Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
    @ Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В подмосковной резиденции заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама То Ламу автомобиль «Победа».

    Встреча Медведева и То Лама прошла в резиденции зампреда Совбеза в Московской области. После переговоров лидеры вышли на улицу, где стоял серый ГАЗ-М-20. «Эта машина называется «Победа», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, То Лам прибыл в Москву с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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    10 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

    Песков подчеркнул, что приезд лидеров многих государств и совместное празднование победы над фашизмом демонстрируют единство идеологии среди стран, присутствовавших на Красной площади, передает ТАСС.

    По словам Пескова, именно этот высокий уровень международного участия и поддержки России во время торжеств стал причиной новых антироссийских заявлений и угроз введения санкций в ряде европейских государств.

    Он также отметил, что европейцев нервирует сама идея объединения вокруг гордости за победу во Второй мировой войне и освобождение мира от фашизма.

    Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

    Коментарии (12)
    10 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве.

    Представителям этих государств был объявлен официальный демарш, передает «Российская газета».

    Первый замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Кислица сообщил, что Киев считает участие иностранных лидеров в праздничных мероприятиях на Красной площади «недружественным шагом».

    Также Кислица заявил о недопустимости подобных визитов и подчеркнул, что Украина ожидает разъяснений от соответствующих стран.

    В Москве состоялся парад Победы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов: более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – участники СВО.

    На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Бразилии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

    Коментарии (9)
    9 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин провел в Кремле переговоры с президентом Египта

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, лидеры тепло друг друга поприветствовали.

    Президент России Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.

    Лидеры двух стран традиционно обменялись теплым приветствием, подчеркнув дружеский характер отношений между Россией и Египтом. Это первая личная встреча президентов с момента их переговоров в октябре 2023 года в Казани, когда ас-Сиси приезжал на саммит БРИКС.

    Ас-Сиси начал беседу с благодарности за прием и поздравил Россию с памятной датой.

    «Господин президент, прежде всего хотел бы поблагодарить Вас за теплый прием и поздравить Вас и весь российский народ с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне», – заявил президент Египта.

    По его словам, этот праздник остается символом мужества и стойкости для всего мира.

    Встреча Путина с египетским лидером стала продолжением насыщенного дипломатического дня.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

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    9 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин высоко оценил решение Вучича приехать в Москву на День Победы

    Путин выразил признательность Вучичу за визит на День Победы в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с сербским лидером Александаром Вучичем в Кремле, он высоко отметил личное участие президента Сербии в торжествах в Москве.

    Встреча президентов состоялась в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что высоко ценит решение Вучича лично участвовать в памятных мероприятиях 9 Мая, несмотря на внешнее давление и трудности с логистикой.

    «Позвольте сердечно поприветствовать вас в Москве. Мы искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим», – отметил Путин.

    Глава государства отметил, что дружба между русскими и сербами укрепилась во время Второй мировой войны. По словам Путина, эта дружба стала прочной основой стратегического партнерства двух стран, которое носит конструктивный и взаимовыгодный характер.

    Путин напомнил, что у России и Сербии 9 Мая – общий праздник, а воины обеих стран сражались против нацистских захватчиков вместе. Он также упомянул телефонный разговор с Вучичем в октябре 2024 года по случаю 80-летия освобождения Белграда, подчеркнув уважение сербской стороны к памяти павших солдат.

    «Наши воины плечом к плечу сражались с нацистскими захватчиками. Белградская наступательная операция советской армии совместно с подразделениями Народно-освободительной армии Югославии стала одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны. Знаем, насколько уважительно власти и народ Сербии относятся к памяти павших за свободу наших стран солдат. Мы признательны за это», – заключил Путин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим «актом героизма».

    По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    9 мая 2025, 22:05 • Новости дня
    Салют в честь Дня Победы начался в Москве
    Салют в честь Дня Победы начался в Москве
    @ Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве начался салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.

    Салют начался в 22.00 мск, передает РИА «Новости».

    Артиллерийские залпы произвел отдельный Гвардейский салютный дивизион Московского военного округа имени маршала артиллерии Михалкина.

    Военнослужащие «произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с 16 исторических площадок Москвы», сообщило Минобороны.

    Во время церемонии гвардейцы-артиллеристы на протяжении десяти минут непрерывно производили залпы из 76-миллиметровых пушек ЗиС-3.

    Для запуска фейерверков использовались 72 специальные пусковые установки СПУ 2А85 калибром от 105 до 310 мм. Вечернее небо столицы украсили более 10 тыс. фейерверков различных типов и цветов, в том числе редкие патриотические композиции. Зрители могли наблюдать в небе «хореографию» фейерверков «Солнце», «Ассоль», «Облако», «Вега», «Сага», «Мальва», «Арина», «Хризантема», «Данко», «Олимпия», «Алиса», «Коррида», «Матрешка» и многие другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о салютах в День Победы. В 2025 году праздничные салюты озарят не только Москву, но и города-герои, а также населенные пункты с расположением штабов военных округов.

    На Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

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    10 мая 2025, 00:20 • Новости дня
    В центре Вены включили песню на стихи Захаровой

    Tекст: Антон Антонов

    Во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север», – сообщила Захарова в Telegram.

    Захарова опубликовала видео, на котором люди с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной войны слушают песню на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году чиновницу из Кривого Рога уволили за прозвучавшую песню «Верните память» на праздновании Дня Победы на Украине. Захарова говорила, что на создание этой композиции ее вдохновила трагедия с российским самолетом, сбитым в Сирии. Песня написана о подвиге героя России Олега Пешкова.

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    9 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    Путин коротко пообщался со Стоуном в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась короткая встреча президента России Владимира Путина с американским режиссером Оливером Стоуном, сообщают информационные агентства.

    Стоун посетил военный парад на Красной площади в Москве, а также был гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. Путин коротко побеседовал с режиссером, когда провожал гостей, передает РИА «Новости».

    Напомним, Стоун наблюдал за парадом с трибуны, где также находились руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента России Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а также спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

    Стоун рассказывал, что уже бывал на подобном параде несколько лет назад, и отметил, что это было «невероятно, впечатляющий парад».

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    9 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Члены Европарламента в Москве призвали мир к диалогу с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Действующие члены Европарламента на праздновании Дня Победы в Москве призвали весь мир к диалогу с Россией.

    Европейские парламентарии посетили Москву на День Победы и обратились к европейским политикам и гражданам с призывом к поиску дипломатических решений в отношениях с Россией. Потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк в интервью российским СМИ цитировал своего предка: «Когда Германия и Россия станут друзьями, тогда Европа будет в порядке».

    В опубликованном на сайте GFCN обращении парламентарии выразили сожаление по поводу исключения русских из поминовения погибших во Второй мировой войне в Германии, подчеркнув важность совместного осмысления трагедий прошлого.

    «В этот памятный для германо-российских отношений день нам следовало бы вместе поразмыслить о том, почему, несмотря на горький опыт прошлого, Германия и Россия вновь сталкиваются друг с другом в войне», – говорится в обращении.

    Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха отметил, что единственной альтернативой сегодня является путь мира с Россией. По его словам, поиск баланса разных точек зрения необходим для установления истины и фактов.

    Эксперт GFCN Тимофей Ви добавил, что объединение международных усилий в борьбе с дезинформацией и продвижение дипломатии – основа стабильного будущего. Он подчеркнул, что GFCN и ее партнеры готовы стать платформой для сотрудничества и открытого диалога.

    Ранее сообщалось, что пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

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    10 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Путин завершил 14-часовую серию международных встреч
    Путин завершил 14-часовую серию международных встреч
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Серия двусторонних международных встреч завершилась общением президента России Владимира Путина с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Путин 9 мая провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

    Состоялись полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и председателем КНР Си Цзиньпином, а также восемь двусторонних встреч с лидерами Бразилии, Египта, Конго, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и Узбекистана, передает ТАСС.

    Он также проводил краткие разговоры «на ногах» с гостями на каждом из официальных мероприятий, посвященных празднованию 80-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, состоялись торжественные приемы в Александровском зале Большого Кремлевского дворца и Грановитой палате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, показал миру, что Путин «не одинок». Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.

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    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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