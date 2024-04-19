Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.3 комментария
Британия смягчила условия участия россиян в турнирах в стране
Британия смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Правительство Британии направило письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК), в котором уведомило о снятии дополнительных условий проверки нейтрального статуса для российских и белорусских спортсменов перед соревнованиями на территории страны, сообщает газета The Times.
По информации издания, в письме говорится, что правительство проинформирует национальные федерации об отсутствии необходимости устанавливать дополнительные условия проверки нейтральности спортсменов, передает ТАСС.
Как заявил министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю в письме, текст которого приводит издание, несмотря на сохранение в Великобритании некоторых разногласий относительно соблюдения условий нейтральности внутри страны, согласованный подход МОК и МПК обеспечивает основу соблюдения нейтрального статуса.
Ранее правительство Британии выразило поддержку в вопросе участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года.