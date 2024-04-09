Британия поддержала участие россиян в Олимпиаде-2024

The Times: Правительство Британии поддержало участие россиян в Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальные лица из Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) подтвердили The Times, что министр спорта Британии Стюарт Эндрю направил письмо Томасу Баху и главе Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонсу, в котором сообщил, что Лондон поддерживает решение МОК по допуску российских атлетов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе при соблюдении условий, передает РИА «Новости».

Ранее Бах в беседе с Вованом и Лексусом, представившимися африканским функционером, признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.