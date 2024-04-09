Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Британия поддержала участие россиян в Олимпиаде-2024
The Times: Правительство Британии поддержало участие россиян в Олимпиаде
Правительство Великобритании выразило поддержку в вопросе участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года в письме президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, сообщает The Times.
Официальные лица из Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) подтвердили The Times, что министр спорта Британии Стюарт Эндрю направил письмо Томасу Баху и главе Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонсу, в котором сообщил, что Лондон поддерживает решение МОК по допуску российских атлетов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе при соблюдении условий, передает РИА «Новости».
Ранее Бах в беседе с Вованом и Лексусом, представившимися африканским функционером, признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.