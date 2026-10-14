В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

«Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.