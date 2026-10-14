Госдума ратифицировала соглашение об отношениях с Буркина-Фасо

Государственная дума ратифицировала соглашение об отношениях с Буркина-Фасо

Tекст: Вера Басилая

Документ был подписан в Москве 12 февраля 2026 года, а на ратификацию его внес президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Соглашение направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества на основе уважения национальных интересов, а также принципов и норм международного права. Документ устанавливает, что стороны будут осуществлять регулярный диалог по вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Договоренности предусматривают совместную работу в сфере международной безопасности, контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом. Кроме того, страны планируют развивать связи в торгово-экономической сфере, энергетике, науке, а также по линии военного и военно-технического сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД анонсировал визит президента Буркина-Фасо в Москву.

В начале месяца российское внешнеполитическое ведомство сообщило о приезде трех африканских лидеров на саммит в столицу.

В прошлом месяце Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об отношениях с Буркина-Фасо.