Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Госдума ратифицировала соглашение об отношениях с Буркина-Фасо
Государственная дума ратифицировала соглашение об отношениях с Буркина-Фасо
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о ратификации соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо.
Документ был подписан в Москве 12 февраля 2026 года, а на ратификацию его внес президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Соглашение направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества на основе уважения национальных интересов, а также принципов и норм международного права. Документ устанавливает, что стороны будут осуществлять регулярный диалог по вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Договоренности предусматривают совместную работу в сфере международной безопасности, контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом. Кроме того, страны планируют развивать связи в торгово-экономической сфере, энергетике, науке, а также по линии военного и военно-технического сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД анонсировал визит президента Буркина-Фасо в Москву.
В начале месяца российское внешнеполитическое ведомство сообщило о приезде трех африканских лидеров на саммит в столицу.
В прошлом месяце Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об отношениях с Буркина-Фасо.