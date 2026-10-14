Оверчук: Россия и Таиланд обсудили снижение барьеров в торговле

Tекст: Дарья Григоренко

Стороны глубоко рассмотрели вопросы развития отношений в сфере взаимной торговли, передает ТАСС.

«Состоялась встреча с премьер-министром Таиланда, где мы достаточно глубоко рассмотрели вопросы развития отношений в сфере взаимной торговли. Прежде всего мы обсуждали вопросы снижения нетарифных и тарифных барьеров», – заявил Оверчук.

Он отметил, что в свете ситуации на Ближнем Востоке значительную часть повестки заняло обсуждение вопросов энергетики.

Кроме того, российская сторона представила Таиланду инициативы в области евразийской интеграции и рассказала о возможностях развития связей с рынком Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В сентябре Таиланд сократил срок пребывания без визы для граждан России и ряда других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России сообщил о депортации 70 россиян из Таиланда с начала года.