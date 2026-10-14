Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Оверчук: Россия и Таиланд обсудили снижение барьеров в торговле
Вице-премьер России Алексей Оверчук и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун обсудили возможности снижения тарифных и нетарифных барьеров в двусторонней торговле.
Стороны глубоко рассмотрели вопросы развития отношений в сфере взаимной торговли, передает ТАСС.
«Состоялась встреча с премьер-министром Таиланда, где мы достаточно глубоко рассмотрели вопросы развития отношений в сфере взаимной торговли. Прежде всего мы обсуждали вопросы снижения нетарифных и тарифных барьеров», – заявил Оверчук.
Он отметил, что в свете ситуации на Ближнем Востоке значительную часть повестки заняло обсуждение вопросов энергетики.
Кроме того, российская сторона представила Таиланду инициативы в области евразийской интеграции и рассказала о возможностях развития связей с рынком Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В сентябре Таиланд сократил срок пребывания без визы для граждан России и ряда других стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России сообщил о депортации 70 россиян из Таиланда с начала года.