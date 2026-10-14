Названа вероятная причина заболевания учеников гимназии в Саратове

Роспотребнадзор: Ученики гимназии в Саратове заразились от работника пищеблока

Tекст: Дарья Григоренко

У школьников выявили золотистый стафилококк, который привел к пищевой токсикоинфекции, передает ТАСС.

«Вероятной причиной возникновения заболеваний у детей послужил занос стафилококковой инфекции работником пищеблока, бессимптомным носителем, с дальнейшим распространением пищевым путем», – сообщила Матвеева.

По ее словам, 30 сентября несколько учеников почувствовали недомогание. Семь детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, позже их выписали. За контактными лицами установили медицинское наблюдение, новых случаев заражения в гимназии не выявили.

В ходе расследования специалисты взяли пробы продуктов, готовых блюд, воды и внешней среды, а сотрудников обследовали на кишечные инфекции. В учебном заведении провели дезинфекцию и другие профилактические мероприятия. Допустивших нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил привлекут к административной ответственности.

1 октября в гимназии Саратова школьники пожаловались на недомогание.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Кубани четверых детей госпитализировали после отравления в школе.

В мае в Омске инженера обвинили в массовом отравлении учеников газом.

В апреле в Вологодской области школьников также отправили в больницу с пищевым отравлением.