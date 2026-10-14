Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Названа вероятная причина заболевания учеников гимназии в Саратове
Роспотребнадзор: Ученики гимназии в Саратове заразились от работника пищеблока
Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявила, что вероятной причиной заболевания учеников Национальной татарской гимназии в Саратове стал занос инфекции работником пищеблока.
У школьников выявили золотистый стафилококк, который привел к пищевой токсикоинфекции, передает ТАСС.
«Вероятной причиной возникновения заболеваний у детей послужил занос стафилококковой инфекции работником пищеблока, бессимптомным носителем, с дальнейшим распространением пищевым путем», – сообщила Матвеева.
По ее словам, 30 сентября несколько учеников почувствовали недомогание. Семь детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, позже их выписали. За контактными лицами установили медицинское наблюдение, новых случаев заражения в гимназии не выявили.
В ходе расследования специалисты взяли пробы продуктов, готовых блюд, воды и внешней среды, а сотрудников обследовали на кишечные инфекции. В учебном заведении провели дезинфекцию и другие профилактические мероприятия. Допустивших нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил привлекут к административной ответственности.
1 октября в гимназии Саратова школьники пожаловались на недомогание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Кубани четверых детей госпитализировали после отравления в школе.
В мае в Омске инженера обвинили в массовом отравлении учеников газом.
В апреле в Вологодской области школьников также отправили в больницу с пищевым отравлением.