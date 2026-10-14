ФСБ заявила о причастности «баталхаджинцев» к нападению на «Крокус»

ФСБ: Баталхаджинцы вооружили напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Баталхаджинцы» снабдили боевиков, напавших на «Крокус Сити Холл», автоматическим оружием и боеприпасами, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Кроме того, представители общины причастны к подрыву поезда «Невский экспресс» в Тверской области в 2009 году, в результате которого погибли 27 человек. Также они участвовали в нападении на органы власти в Ингушетии в 2004 году, тогда погибли 78 человек.

Члены общины оказывали содействие спецслужбам Украины в убийстве начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и участвовали в обеспечении боевиков, воюющих против российской армии на Украине. В 2019 году последователи Белхороева убили начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, его брата и сотрудника Росгвардии.

Ранее в среду Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории страны.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо террористов напали на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, они расстреляли зрителей концерта и подожгли зал. Тогда погибли 147 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Пострадали 336 человек.

Руководивший войсками РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в декабре 2024 года в результате детонации самодельного взрывного устройства.