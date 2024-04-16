Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Отвечая на вопросы сенаторов, Подносова заявила, что продолжит курс экс-главы суда высшей инстанции Вячеслава Лебедева по дальнейшей гуманизации правосудия, законодательства и правоприменительной практики, передает РАПСИ.

Кандидат не стала раскрывать планы по организационным изменениям в Верховном суде в случае своего назначения. Также она сказала, что дискуссия о возвращении смертной казни в России лежит в плоскости конституционного права, но ее позиция совпадает с позицией главы КС РФ.

«У меня 34 года стажа судьи. За это время я «прошла» по карьерной лестнице все возможные инстанции… В светлую память о Вячеславе Михайловиче Лебедеве отмечу, что судебная система продолжит свое дальнейшее развитие», – отметила Подносова.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации получил представление президента России о назначении Подносовой главой Верховного суда.

Судья Подносова является председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ и занимает пост заместителя председателя высшей инстанции. Также она сопредседатель Научно-консультативного совета и член Президиума Верховного суда.

Кандидат на должность главы Верховного суда родилась в Пскове в 1953 году. Она проходила обучение на юридическом факультете Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (сейчас СПбГУ). С 1990 года была назначена судьей Лужского горсуда Ленобласти, а в 2003 году стала его председателем.

В 2013 году Подносову рекомендовали на пост заместителя председателя Ленинградского областного суда. Через четыре года судья его возглавила, но уже через год стала председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

В июле 2020 года назначена зампредседателя Верховного суда РФ, председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.

ВККС сообщил об открытии вакансии на пост главы Верховного суда РФ 1 марта – сразу после прекращения полномочий Вячеслава Лебедева. Руководитель ВС скончался 23 февраля на 81-м году жизни

