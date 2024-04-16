Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству единогласно поддержал кандидатуру судьи Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда России.
Отвечая на вопросы сенаторов, Подносова заявила, что продолжит курс экс-главы суда высшей инстанции Вячеслава Лебедева по дальнейшей гуманизации правосудия, законодательства и правоприменительной практики, передает РАПСИ.
Кандидат не стала раскрывать планы по организационным изменениям в Верховном суде в случае своего назначения. Также она сказала, что дискуссия о возвращении смертной казни в России лежит в плоскости конституционного права, но ее позиция совпадает с позицией главы КС РФ.
«У меня 34 года стажа судьи. За это время я «прошла» по карьерной лестнице все возможные инстанции… В светлую память о Вячеславе Михайловиче Лебедеве отмечу, что судебная система продолжит свое дальнейшее развитие», – отметила Подносова.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации получил представление президента России о назначении Подносовой главой Верховного суда.
Судья Подносова является председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ и занимает пост заместителя председателя высшей инстанции. Также она сопредседатель Научно-консультативного совета и член Президиума Верховного суда.
Кандидат на должность главы Верховного суда родилась в Пскове в 1953 году. Она проходила обучение на юридическом факультете Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (сейчас СПбГУ). С 1990 года была назначена судьей Лужского горсуда Ленобласти, а в 2003 году стала его председателем.
В 2013 году Подносову рекомендовали на пост заместителя председателя Ленинградского областного суда. Через четыре года судья его возглавила, но уже через год стала председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
В июле 2020 года назначена зампредседателя Верховного суда РФ, председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.
ВККС сообщил об открытии вакансии на пост главы Верховного суда РФ 1 марта – сразу после прекращения полномочий Вячеслава Лебедева. Руководитель ВС скончался 23 февраля на 81-м году жизни