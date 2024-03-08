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Турция выразила готовность принять мирный саммит по Украине с участием России
Эрдоган заявил о готовности Турции провести мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине с участием России
Турция готова провести мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине, в котором примет участие Россия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В заявлении для прессы с участием украинского президента Владимира Зеленского в Стамбуле Эрдоган сказал, что «зерновая сделка» дала возможность не допустить «глобальный продовольственный кризис». «Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде», – приводит его слова РИА «Новости».
Эрдоган рассказал, что обсудил с Зеленским вопросы, связанные с конфликтом на Украине. Он заявил, что в рамках стратегического партнерства Турция «продолжит поддерживать Украину, ее территориальную целостность», а также «готова интенсивно содействовать ее восстановлению». Кроме того, обсуждались вопросы безопасности в Черном море и «зерновые договоренности», передает ТАСС.
Президент Турции заявил, что готов оказать содействие в урегулировании вопросов об обмене пленными между Украиной и Россией и в обеспечении безопасности судов в Черном море. Также Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает цель Киева по интеграции в евроатлантические структуры.
Зеленский сообщил, что Киев и Анкара «определили двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и на правительственном уровне, и на уровне компаний», достигнуты «договоренности о совместных проектах». Зеленский отметил, что провел встречи с представителями военно-промышленного комплекса Турции.
В конце декабря Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». В январе Киев жаловался, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказывались призывы к немедленным переговорам с Россией.
МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.