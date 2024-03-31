Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.3 комментария
ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины
ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины
ВС России нанесли высокоточный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины и нарушили работу предприятий ОПК, все цели удара достигнуты, объекты поражены, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, передает ТАСС. Там добавили, что в результате удара нарушена работа предприятий ОПК по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.