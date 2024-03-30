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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 22:20 • Новости дня

    В Сирии зафиксировали рост диверсионной активности со стороны боевиков

    В Сирии начался рост диверсионной активности со стороны незаконных вооруженных формирований

    Tекст: Денис Тельманов

    В Идлибской зоне деэскалации в Сирии возросла разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

    «Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации», – приводит РИА «Новости» слова Попова.

    По его словам, 29 марта не менее четырех террористов было уничтожено во время отражения атаки боевиков подразделениями вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, а 27 марта – у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков.

    Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации «принять меры к прекращению провокаций».

    29 марта 2024, 08:26 • Новости дня
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты изучают тактико-технические характеристики англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, применяемых ВСУ. Впервые показано внутреннее устройство такого боеприпаса.

    Разборка ракеты Storm Shadow проводилась с целью изучения ее принципов работы и разработки технологий обезвреживания. Полученные данные будут переданы в различные российские ведомства и учебные центры, передает РИА «Новости».

    В снятом видео демонстрируется процесс разборки ракеты. На кадрах можно видеть устройство боевой части, турбореактивного двигателя, а также материалы, из которых собраны ракета и ее корпус.

    По общему состоянию корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности.

    Ранее разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

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    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 11:51 • Новости дня
    Ростех: Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность управляемого полета
    Ростех: Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность управляемого полета
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противотанковая ракета «Хризантема», которую накануне продемонстрировали президенту Владимиру Путину, после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полета при сохранении габаритов, сообщили в Ростехе.

    Как сообщили в госкорпорации, «Хризантема» после модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета, полностью сохранив габариты, передает ТАСС.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету для ударных вертолетов, способную оторвать башню у танка.

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    28 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» звезду Героя России
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» звезду Героя России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что, по словам министра, в России это высшее звание, которое Мордвичев заслужил. Шойгу выразил генералу благодарность от себя и от всех, кого он защищает в эти дни на всех рубежах.

    «[Вы] делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки.

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    29 марта 2024, 15:41 • Новости дня
    В Китае назвали способное изменить ход СВО российское оружие

    Эксперт Чжан Сюэфэн: Применение российских авиабомб с УМПК изменит ситуацию в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

    По его словам, эти боеприпасы отличаются точностью, дальнобойностью и невысокой стоимостью, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что УМПК позволяют использовать вне зоны действия ПВО ВСУ бомбу ФАБ-3000, ранее сбрасываемую только над целью, что подвергало самолеты риску. Это может дать ВКС России преимущество в конфликте, считает Чжан Сюэфэн.

    Американский журнал Forbes ранее выразил опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    Военный аналитик Игорь Коротченко в этой связи заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

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    28 марта 2024, 07:35 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ зашел в Красное море

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море.

    «Перед заходом в Красное море экипажи кораблей успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

    Отмечается, что в настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода, который начался 1 февраля 2024 года. За это время корабли прошли более 20 тыс. морских миль, посетили порты Камбоджи, Шри-Ланки, Индии и Омана.

    В ходе похода экипажи кораблей провели ряд учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по борьбе с пиратством.

    Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» – один из самых мощных кораблей ВМФ России. Он вооружен крылатыми ракетами «Гранит», зенитными ракетами «С-300Ф» и артиллерийскими установками калибра 130 мм.

    Фрегат «Маршал Шапошников» – современный многоцелевой корабль, предназначенный для выполнения задач в ближней и дальней морской зонах. Он вооружен крылатыми ракетами «Калибр», зенитными ракетами «Ураган» и артиллерийскими установками калибра 100 мм.

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    28 марта 2024, 14:58 • Новости дня
    Ученые КНР разработали ракету «земля-воздух» с дальностью поражения более 2 тыс. км

    South China Morning Post: Ученые КНР разработали ракету «земля-воздух» с дальностью поражения более 2 тыс. км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские ученые разработали ракету «земля-воздух», способную поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на статью ученых.

    Как пишет издание, конструкторам удалось разработать твердотопливную ракету длиной восемь метров и весом 2,5 тонны, способную сбивать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, передает РИА «Новости».

    Издание предполагает, что он может быть схож с китайской гиперзвуковой ракетой Feitian-1.

    Между тем, как заявил военный эксперт Алексей Леонков, проект новой китайской ракеты «земля-воздух» является попыткой создать аналог российской системы С-500. Он добавил, что это самостоятельный проект, а не прямая калька с «Прометея», но пока речь идет лишь о том, что ученые посчитали, что такую ракету возможно создать в принципе, в то время как С-500 уже стоит на вооружении Российской армии.

    Ранее китайский портал Sohu сообщал, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 на сегодня является мощнейшим в мире.

    Напомним, в апреле 2022 года С-500 запустили в серийное производство.

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    28 марта 2024, 08:38 • Новости дня
    Польша назначила нового командующего Еврокорпусом

    Командующим Еврокорпусом назначен польский генерал Блазеуш

    Tекст: Ольга Никитина

    На сайте польского министерства национальной обороны сообщается, что новым командующим Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) назначен генерал Петр Блазеуш.

    Генерал Блазеуш – один из самых опытных польских военачальников. Он командовал польским контингентом в Афганистане (2011-2012), а с 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба Войска Польского, передает ТАСС.

    В среду Минобороны республики отозвало генерала Ярослава Громадзиньского с этой должности, которую он занимал с июня 2023 года. В отношении Громадзиньского проводится проверка со стороны контрразведки.

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    29 марта 2024, 10:02 • Новости дня
    БПК «Адмирал Пантелеев» ТОФ отразил «авианалет» с помощью ЗРК «Кинжал»

    БПК «Адмирал Пантелеев» ТОФ на учениях отразил авианалет с помощью ЗРК «Кинжал»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в пункте базирования отработал отражение авианалета условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

    Согласно легенде учений, БПК «Адмирал Пантелеев» обнаружил два бомбардировщика и три малоразмерные низколетящие цели, передает ТАСС.

    Боевые расчеты БПК выполнили захват «вражеских» самолетов, на подлете к зоне поражения цели были уничтожены ЗРК «Кинжал» и артиллерийским комплексом АК-100.

    Расчеты антидроновых ружей обезвредили приближавшиеся беспилотники условного противника. Воздушные цели в ходе учения были смоделированы электронным способом.

    Ранее «Адмирал Пантелеев» атаковал в Японском море «вражескую» подлодку.

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    28 марта 2024, 15:23 • Новости дня
    На учениях РВСН впервые применили разведывательные дроны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением впервые принял участие взвод разведчиков с беспилотниками, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделение оснащено новейшими беспилотниками квадрокоптерного и самолетного типа, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Один из примененных дронов – «Элерон-7», это бесшумный аппарат, обладающий стабилизацией изображения высокой четкости, у него увеличенные продолжительность и дальность полета. Он способен вести воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах одновременно.

    Ракетчики в ходе учений отработали тактику работы «роя» беспилотников, он предполагает произвольный характер полета аппаратов, при этом они ориентируются на ведущий беспилотник.

    В учениях задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В ходе маневров предполагается выход на боевое патрулирование стоящих на вооружении соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».

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    29 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Испытания американской МБР Sentinel отложили на два года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые летные испытания новой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel («Сентинел») в рамках модернизации ядерных сил США откладываются до первого квартала 2026 года ввиду значительного увеличения стоимости реализации проекта и задержек в поставках комплектующих, сообщил американский портал Defense One со ссылкой на представителя ВВС США.

    По словам источника издания, задержка произошла из-за «увеличения сроков поставок элементов для компьютеров наведения», также Пентагон ведет переоценку бюджета, так как он уже превышен на 37% и составляет 132 млрд долларов, передает ТАСС.

    Кроме того, как указывает издание, стоимость и сроки создания ракеты увеличились из-за изменений требований заказчика к характеристикам МБР и сопутствующей инфраструктуре. По данным Defense One, специалисты решили заменить медные кабели на оптоволоконные, а также пересмотрели размеры пусковых шахт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что создание новой ракеты обернется для США большими проблемами.

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    29 марта 2024, 12:43 • Новости дня
    Генштаб: Выслуживших установленный период срочников уволят и отправят домой

    Tекст: Александра Юдина

    Все выслужившие установленный период службы по призыву срочники будут своевременно уволены и направлены домой, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

    Замначальника управления Генштаба добавил, что во время осеннего призыва в прошлом году было призвано 130 тыс. человек, что позволило выполнить указ президента Владимира Путина в полном объеме, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия и Северная Осетия – Алания, а также в Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях и в Москве.

    Цимлянский заверил, что срок службы призывников составит, как и прежде, 12 месяцев.

    Также Цимлянский отметил, что треть призывников будут направлены в учебные части для освоения техники и получения военно-учетной специальности (ВУС). Только после этого военнослужащие будут направляться в войска.

    Касательно вопросов по весеннему призыву Цимлянский сообщил, что с 16 апреля по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по Москве будет работать горячая линия. Специалисты будут давать разъяснения по вопросам, связанным с призывом на военную службу.

    Ранее в пятницу начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что военнослужащих, которых призовут на службу в рамках весенней кампании, не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине.

    Президент Владимир Путин ранее заявил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО.

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    Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

    Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину. Сколько денег уже вернулось в нашу страну? Подробности

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    Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России

    В Кремле заявили, что для участия в мирных переговорах с Москвой Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью – в России появились четыре новых региона. Зеленский готов начать диалог, если Украина выйдет на границы 2022 года. Ранее на Украине говорили, что сядут за стол переговоров только с учетом выхода на границы 1991 года. Почему позиция Киева меняется и при каких условиях должны начаться переговоры о мирном урегулировании на Украине? Подробности

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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

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    Зеленский дразнит украинцев новой пустой фантазией

    «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине президент страны Владимир Зеленский и даже указывает, как его обеспечить. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией – и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» в еще одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значения для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай и теперь там многое изменится.

    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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