Юную казачку наградили за спасение людей во время теракта в «Крокусе»

Tекст: Валерия Городецкая

В день теракта Александра проверяла билеты у зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

После того как прозвучали первые выстрелы, юная казачка успокоила зрителей, а когда в партер ворвались террористы и открыли огонь по людям, помогла им эвакуироваться. Александра проводила людей в подсобные помещения, где они переждали стрельбу, после чего вывела их на улицу.

«Мы вручаем медаль «Казачья доблесть», которой награждаем только казаков и офицеров на передовой. Впервые в истории казачества она вручается тебе», – отметил Кузнецов на церемонии награждения.



Александра Кравченко учится в кадетском классе, состоит в Рождественском курене при храме Рождества Христова в Митино (Москва).



Ранее эвакуировавших людей из «Крокуса» школьников из Красногорска наградили за помощь.