Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Юную казачку наградили за спасение людей во время теракта в «Крокусе»
Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов вручил медаль «Казачья доблесть» 15-летней Александре Кравченко за спасение людей во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
В день теракта Александра проверяла билеты у зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.
После того как прозвучали первые выстрелы, юная казачка успокоила зрителей, а когда в партер ворвались террористы и открыли огонь по людям, помогла им эвакуироваться. Александра проводила людей в подсобные помещения, где они переждали стрельбу, после чего вывела их на улицу.
«Мы вручаем медаль «Казачья доблесть», которой награждаем только казаков и офицеров на передовой. Впервые в истории казачества она вручается тебе», – отметил Кузнецов на церемонии награждения.
Александра Кравченко учится в кадетском классе, состоит в Рождественском курене при храме Рождества Христова в Митино (Москва).
Ранее эвакуировавших людей из «Крокуса» школьников из Красногорска наградили за помощь.