Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Российские космонавты решили установить новый рекорд
Российские космонавты решили установить рекорд, прыгнув с парашютом на Северный полюс
Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко сообщил, что со 2 по 5 апреля он со своими коллегами планируют совершить первый в мире стратосферный прыжок с парашютом с высоты более 10 тыс. метров на станцию «Барнео» на Северном полюсе.
Корниенко на пресс-конференции подчеркнул, что это чисто патриотический проект, призванный установить новый мировой рекорд для России. По его словам, точная дата прыжка будет зависеть от погодных условий, передает NEWS.ru.
Он добавил, что прыжок будет совершен с самолета Ил-76, а приземление – на полярной станции «Барнео» – единственный в мире поселок, который находится на гигантской льдине, дрейфующей в 100–110 километрах от Северного полюса.
Ранее российский космонавт, глава отряда Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, к июню 2024 года он наберет в сумме 1000 суток нахождения на орбите.