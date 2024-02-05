Командир отряда космонавтов Кононенко установил рекорд по общей продолжительности полетов

Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

Tекст: Алёна Задорожная

«Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

«Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

«А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

«Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

«Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

«Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

«В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

«Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

«Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».