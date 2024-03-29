Активист рассказал о семье спасавшей людей в «Крокусе» 15-летней Александры

Активист Ипатов рассказал о семье 15-летней Александры, спасавшей людей в «Крокусе»

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале Ипатов сообщил, что отец девушки, Александр Александрович Кравченко, – русский доброволец (с 1992 года самый молодой доброволец Второго Русского Добровольческого отряда Республики Сербской); инвалид войны (трижды ранен: пережил два тяжелых ранения). С 2000-го года вернулся в Россию и активно занимается воспитанием детей и молодежи, создал одну из первых ассоциаций военно-патриотических клубов современной России «Стягъ». Собирает и сохраняет русскую, казачью культуру, и при храме Рождества Христова в Митино (Москва) создал и развивает этнокультурный центр «Рождественский курень». С первых дней Русской весны в Крыму и сопротивления 2014-го года в Донбассе активно участвует в сборе и доставке гуманитарной помощи фронту.

Также Ипатов рассказал о матери девочки. «Татьяна Евгеньевна Кравченко – мама шестерых детей, сестра милосердия, преподаватель по уходу за тяжелобольными и раненными Учебного Центра Больницы Святителя Алексия, регулярно пребывает в командировках в госпиталях зоны проведения Специальной военной операции на Украине», – написал он.

«Вот такие у нас есть русские, многодетные и живущие служением России семьи! Мне очень повезло знать, дружить и учиться жизни у этих людей…» – добавил он.