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    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    Кулеба предложил использовать украинскую «формулу мира», как меню
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    Запущена первая очередь «Арктик СПГ – 2»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    29 марта 2024, 11:09 • Новости дня

    Житель Волгограда умер после употребления острого перца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель города Камышин Волгоградской области Юрий Кручинин скончался в больнице после употребления в пищу острого перца «Каролина Рипер», сообщил его друг Олег.

    58-летний Кручинин купил на маркетплейсе перец чили сорта «Каролина Рипер», известный своей остротой, и ел его в течение месяца, передает РИА «Новости».

    По словам Олега, Кручинин болел циррозом и анемией, но при этом от анемии не лечился, и неизвестно, знал ли, что употребление острого перца ему противопоказано.

    Впоследствии Кручинин был госпитализирован, но скончался 29 марта.

    Олег рассказал, что у Кручинина нет близких родственников. Его друзья через СМИ и соцсети разыскивали родных. Племянник Кручинина уже найден, он приедет и поможет с похоронами.

    28 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Военный самолет упал в море в Севастополе

    Развожаев сообщил о падении боевого самолета в море

    Военный самолет упал в море в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черное море упал военный самолет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что гражданские объекты не пострадали.

    Развожаев добавил, что пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега.

    Напомним, в ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.

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    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил о необходимости в текущем десятилетии построить современные гостиничные комплексы в рамках программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    Комплексы должны быть построены на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях, говорится на сайте Кремля.

    «Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия», – отметил президент.

    Глава государства подчеркнул, что развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности и другой сопутствующей инфраструктуры.

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    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов, говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева».

    Вопреки распространенному мнению о «замороженном конфликте», на линии фронта идут ожесточенные бои и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад, отмечается в материале The Times, передает ТАСС. Лидеры Запада вынуждены обдумывать «такой кошмарный сценарий», пишет газета.

    Российское наступление, «очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев», подчеркивает издание. Это также поставило бы Запад перед «всевозможными трудными проблемами», говорится в материале.

    При этом в странах вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам, отмечает The Times.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    29 марта 2024, 08:26 • Новости дня
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты изучают тактико-технические характеристики англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, применяемых ВСУ. Впервые показано внутреннее устройство такого боеприпаса.

    Разборка ракеты Storm Shadow проводилась с целью изучения ее принципов работы и разработки технологий обезвреживания. Полученные данные будут переданы в различные российские ведомства и учебные центры, передает РИА «Новости».

    В снятом видео демонстрируется процесс разборки ракеты. На кадрах можно видеть устройство боевой части, турбореактивного двигателя, а также материалы, из которых собраны ракета и ее корпус.

    По общему состоянию корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности.

    Ранее разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

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    28 марта 2024, 17:06 • Новости дня
    СМИ: Боррель подтвердил, что союзники готовы пожертвовать Украиной
    СМИ: Боррель подтвердил, что союзники готовы пожертвовать Украиной
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву означает то, что ее союзники готовы пожертвовать Украиной в собственных интересах, сообщили СМИ.

    Как пишет Advance, с самого начала конфликта на Украине помощь от Запада Киеву основывалась не на «любви к украинскому народу», но откровенно об этом никто не говорил. Отмечается, что в настоящее время Боррель подтвердил эти слова. Издание предположило, что если когда-нибудь Украина исчезнет с карты Европы, помощники со стороны Запада, «вероятно, несильно расстроятся», передает РИА «Новости».

    Автор добавил, что, по мнению Борреля, американский статус мирового гегемона окажется под угрозой, если Россия победит на Украине, поскольку таким образом выяснится, что на США нельзя рассчитывать.

    Ранее Жозеп Боррель заявил, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС. Боррель уточнил, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы.

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    28 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицеры войск ПВО Югославии, которые в 1999 году сбили американский самолет-невидимку F-117, поздравили Североатлантический альянс с 75-м юбилеем.

    В своей поздравительной открытке, как сообщает РИА «Новости» они написали: «Извините, мы не знали, что он невидимый».

    Истребитель F-117, созданный по технологии «стелс», был сбит 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии ВВС США.

    Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне».

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    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Генпрокуратура подала иск об обращении акций «Макфы» в доход государства

    Генпрокуратура решила добиться обращения акций «Макфы» и «Смака» в доход государства

    Генпрокуратура подала иск об обращении акций «Макфы» в доход государства
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.

    Иски поданы в связи с тем, что основные бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов, занимаясь бизнесом, были представителями органов госвласти и нарушили антикоррупционное законодательство. Подобные иски, как правило, удовлетворяются в 100% случаев, пишет «Коммерсант».

    Юревич был депутатом Госдумы, главой Челябинска, губернатором Челябинской области; Белоусов – депутатом трех созывов Госдумы. При этом они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, а власть использовали для достижения собственных бизнес-интересов. Активами ответчики управляли через родственников и доверенных лиц.

    В фактической собственности Юревич была Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов, Челябинским хлебокомбинатом №1. На их основе были созданы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат». Он переоформил бизнес-проекты на своих родителей и сына, а также товарища и делового партнера – Белоусова, который вовлек в схему свою супругу, дочь с ее мужем и тещу. Одновременно с этим, по версии надзора, Юревич и Белоусов образовали круг доверенных лиц, на которых также записывались их организации и «возлагались обязанности по их управлению».

    После открытия уголовных дел по факту получения взяток Юревич и Белоусов скрылись, они объявлены в международный розыск. Источники сообщают, что Юревич получил гражданство Республики Кипр. Он и Белоусов продолжили управлять бизнесом через третьих лиц.

    Надзор требует обратить в доход государства предлагается акции «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», «Смака», «Первого хлебокомбината», «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и других.

    Напомним, летом 2022 года МВД объявило в розыск Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей. Расследование в отношении Белоусова разрешили начать еще в конце 2018 года. До этого Юревич уже был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 млн рублей.

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    29 марта 2024, 01:53 • Новости дня
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как заявил Лавров в интервью «Известиям», российская сторона указывала, что переговоры с США по вопросам стратегической стабильности будет вести только «в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие». По его словам, у США «все по-другому».

    «В условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно», – заявил министр.

    Он полагает, что в Белом доме утратили навыки дипломатии, поскольку американских чиновников «развратила покорность» государств, согласных «прогибаться под американским диктатом». В частности, речь идет о Европе, заявил министр.

    Лавров считает, что отсутствие у Вашингтона сомнений в правоте и безнаказанности США позволила возглавить американскую внешнюю политику тем, кто «не умеет заниматься дипломатией».

    При этом глава МИД России указал, что США с их стремлением «удержать любой ценой гегемонизм» и «психологией глобального доминирования» так и не смогли продемонстрировать свою способность «на земле решать какие-то вопросы».

    Напомним, Лавров заявил, что Европы не существует как самостоятельного игрока, Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать.

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    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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