Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

Южнокорейская газета Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»

Tекст: Ольга Никитина

В опубликованной заметке издание выразило глубокие соболезнования жертвам трагедии и заявило, что разделяет скорбь с народом России.

The Korea Herald признало публикацию карикатуры «оплошностью» и «оскорбительной» для многих людей, а также заверило, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы, передает ТАСС.

Ранее посольство России в Южной Корее резко осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которую опубликовала англоязычная The Korea Herald.