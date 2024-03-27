Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Посольство России в Южной Корее осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»
Южнокорейское издание опубликовало карикатуру на теракт в «Крокусе»
Англоязычная южнокорейская газета The Korea Herald опубликовала карикатуру на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Посольство России в республике резко осудило карикатуру.
Посольство России в Южной Корее назвало публикацию кощунственной, циничной и оскорбляющей чувства не только россиян, но и южнокорейцев, которые скорбят о случившемся, передает РИА «Новости».
Диппредставительство поблагодарило южнокорейских граждан за слова поддержки и сопереживания, отметив, что люди, имеющие стыд и совесть, в такие минуты протягивают друг другу руку помощи.
В посольстве также предположили, что газета, возможно, попытается оправдать свою выходку ссылкой на свободу слова, но такой подход не может быть применен к трагедии такого масштаба.
Ранее блогера из Башкирии задержали за оправдание терроризма из-за стримов о «Крокусе».