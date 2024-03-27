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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    5 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    45 комментариев
    27 марта 2024, 02:16 • Новости дня

    Сенатор Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе»

    Сенатор Алексей Пушков назвал минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе» проявлением человечности

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал минуту молчания на футбольном матче во французском Марселе по жертвам в «Крокус Сити Холле» первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время.

    «Минута молчания по жертвам террористической атаки в Крокус-сити, объявленная на стадионе в Марселе, – первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время», – приводит РИА «Новости» заявление Пушкова.

    По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об «экзистенциальной угрозе», которую Россия якобы несет Франции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что французский парламент объявил минуту молчания в память о жертвах в «Крокусе». Председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве подчеркнула, что, гражданские люди, «семьи, невинные стали целью убийц-фанатиков».



    26 марта 2024, 16:02 • Новости дня
    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»

    Полиция в Петербурге задержала мигранта за одобрительные комментарии под постами о теракте в «Крокусе»

    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, публиковавший под псведонимом в социальных сетях одобрительные комментарии под новостями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что полицейские установили личность пользователя, который, пользуясь псевдонимом, оставлял одобрительные «шуточки» под постом о теракте в «Крокусе». Приезжий из одной из среднеазиатских республик был задержан по месту проживания.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что злорадствующих из-за теракта в «Крокус Сити Холле» иначе как подонками назвать нельзя.

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    26 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след

    Бортников: Первичные показания задержанных по теракту в «Крокусе» подтвердили украинский след

    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждают украинский след, одни исламисты не смогли бы подготовить такую акцию, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

    Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исламисты в одиночку не смогли бы подготовить теракт, им помогали. По его словам, можно однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует, передает РИА «Новости».

    Глава ФСБ подчеркнул, что версию с украинским следом, которую подтвердили первые показания задержанных, будут дорабатывать спецслужбы, чтобы выяснить реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

    «Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», – сказал Бортников.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, чтобы скрыться на Украине.

    По его словам, Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    26 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Лавров оценил потребность в помощи Запада при расследовании теракта в «Крокусе»

    Лавров: Россия сама справится с расследованием теракта в «Крокусе

    Лавров оценил потребность в помощи Запада при расследовании теракта в «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощь Запада с его двойными стандартами в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» России не понадобится, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Лавров выразил уверенность, что помощь России в расследовании теракта в «Крокусе» не понадобится, тем более от Запада, который, вероятно, будет продвигать версию с ИГИЛ (ИГ, запрещена в России), а Украина ни при чем, передает ТАСС.

    Глава МИД России отметил, что в случае с расследованием теракта на «Северных потоках» Интерпол не выражал готовность совместно вести следствие. Также Лавров не припомнил инициативы и в других случаях, которые требовали международного внимания.

    Ранее генсек Интерпола Юрген Шток заявил, что организация обладает обширной базой данных и информационными ресурсами, которые могут быть полезны в расследовании теракта в «Крокусе», и выразил желание помочь России.

    До этого Макрон заявил, что Париж предложил Москве укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

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    26 марта 2024, 16:34 • Новости дня
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    В места нахождения террористов, по его словам, выезжали представители украинского руководства, они работали с террористами и вели их подготовку, передает ТАСС.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, скрыться на Украине.

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    26 марта 2024, 15:50 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину данные, которые касаются предполагаемых кураторов преступников, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как указал Лукашенко, Минск имеет подозрения по поводу некоторых кураторов террористов. Он пообещал позвонить Путину и рассказать о своих подозрениях.

    По словам белорусского лидера, эти кураторы осознавали, что в Белоруссию нельзя заходить, поскольку в первые минуты, как и в России, часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у них, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что на данный момент заказчик теракта в «Крокусе» не установлен.

    Накануне Лукашенко заявил, что «был на связи» с Путиным «эти сутки» после теракта, совершенного 22 марта в Подмосковье.

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    26 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    ФСБ предупредила россиян о звонках с Украины с призывами к терактам
    ФСБ предупредила россиян о звонках с Украины с призывами к терактам
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ призывает граждан к бдительности после теракта в «Крокус Сити Холле». Спецслужба сообщает о резком росте числа телефонных звонков и сообщений с призывами к терактам, поступающих на номера россиян, в том числе несовершеннолетних.

    Звонки поступают с подменных номеров с территории Украины. Провокаторы предлагают деньги за совершение терактов в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    ФСБ просит граждан не вступать в разговоры с подобными абонентами и немедленно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.

    Особое внимание следует уделить беседам с несовершеннолетними, разъяснив им важность игнорирования подобных провокаций, отмечают в ФСБ.

    Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что большинство аккаунтов, с которых подросткам в России предлагают совершить теракт, созданы на территории Украины.

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    26 марта 2024, 16:06 • Новости дня
    Бортников не исключил причастность США, Британии и Украины к теракту в «Крокусе»
    Бортников не исключил причастность США, Британии и Украины к теракту в «Крокусе»
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские спецслужбы полагают, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

    «Думаем, что так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем», – сказал Бортников, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Глава ФСБ добавил, это общая информация, но «есть уже определенные наработки».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

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    26 марта 2024, 20:20 • Новости дня
    МЧС опубликовало обновленный поименный список погибших при теракте в «Крокусе»
    МЧС опубликовало обновленный поименный список погибших при теракте в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    МЧС России опубликовало новый поименный список из 120 человек, погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В списке, опубликованном на сайте ведомства, значатся 120 человек. Отмечается, что их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополняться, передает ТАСС.

    Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что врачи оценивают как тяжелое состояние 22 пострадавших при теракте в «Крокусе», 34 человека находятся в состоянии средней тяжести, еще 27 пациентов выпишут в ближайшее время.

    Ранее МЧС обновило список опознанных жертв теракта в «Крокус Сити Холле», в нем указаны 95 фамилий погибших.

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    26 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    В СПЧ предложили «перевербовывать» террористов на «светлую сторону»

    Член СПЧ Меркачева предложила «перевербовывать» террористов на «светлую сторону»

    Tекст: Ольга Никитина

    Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева считает, что смертная казнь не является эффективной мерой борьбы с терроризмом.

    Она предлагает использовать для профилактики терроризма на государственном уровне знания, полученные учеными в ходе исследований мотивов и поведения террористов, передает РИА «Новости».

    Меркачева полагает, что вместо смертной казни к террористам, отбывающим пожизненное заключение, должны иметь доступ ученые, которые смогут понять природу терроризма и найти методы воздействия на его сторонников.

    Она привела пример профессора, который поставил перед собой задачу «полностью перевербовать на светлую сторону» террористов и добился успеха.

    По мнению Меркачевой, подобный опыт можно использовать для разработки государственной программы по профилактике терроризма.

    В Кремле заявили ранее, что не участвуют в обсуждении вопроса снятия моратория на смертную казнь.

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    26 марта 2024, 13:01 • Новости дня
    Арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе»
    Арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе»
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уроженца Киргизии Алишера Касимова арестовали по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Касимова, передает ТАСС.

    До этого подозреваемый в суде сообщил, что сдавал другим террористам квартиру, для этого он размещал объявление на «Авито».

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    26 марта 2024, 18:44 • Новости дня
    В МИД заявили о недоверии словам США о непричастности Киева к теракту

    Захарова: Никто не поверит словам США о непричастности Украины к теракту

    Tекст: Дарья Григоренко

    В заявления США о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Вашингтон никогда не скрывал атаки украинских спецслужб против России. Дипломат также отметила поддержку западными политиками Евромайдана и их реакцию на события в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, когда США, Британия, Германия, Брюссель, Париж, Варшава и все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал «коктейлями Молотова» такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Западу, где последние месяцы высказывались за полномасштабную поддержку Украины, теперь нужно «предоставлять откровенные и честные факты, чем они там с киевским режимом занимались».

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы полагают, что за терактом в «Крокусе» стоят Вашингтон, Лондон и Киев.

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    26 марта 2024, 12:43 • Новости дня
    В Кремле назвали подонками злорадствующих из-за теракта в «Крокусе»
    В Кремле назвали подонками злорадствующих из-за теракта в «Крокусе»
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Злорадствующих из-за теракта в «Крокус Сити Холле» иначе как подонками назвать нельзя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, оговариваются ли они или просто злорадствуют страшной трагедии, иначе как подонками их нельзя назвать, передает ТАСС.

    Примечательно, что представитель Кремля так высказался ввиду того, что экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) допустил оговорку, из которой можно сделать вывод о причастности Киева к теракту в «Крокусе».

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    26 марта 2024, 06:56 • Новости дня
    Посол Антонов оценил отказ США от сотрудничества с Россией в сфере безопасности

    Посол Антонов заявил о готовности России «уничтожать корни терроризма» без сотрудничества с США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона не собирается бегать за США, если те не желают сотрудничать в области безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Комментируя заявление Вашингтона о том, что США не станут оказывать России помощь в сфере безопасности, Антонов сказал, что «это выбор американской стороны», Москва «не будет бегать» за американцами, передает ТАСС.

    При этом Антонов признал, что вести борьбу с терроризмом нужно сообща, но в сложившейся ситуации Россия намерена сотрудничать с дружественными государствами, а таковых «большая часть мира». В частности, речь идет о странах СНГ, БРИКС и ШОС.

    Посол отметил, что и США с указанной задачей «в одиночку не справятся». Он указал, что прервать сотрудничество решил Вашингтон. «Мы не бегаем и не собираемся бегать за ними», – сказал Антонов. Российская сторона намерена работать самостоятельно, «уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, еще есть» в России.

    Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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    26 марта 2024, 13:50 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Зеленский является «своеобразным» евреем

    Песков: Украину возглавляет своеобразный еврей, тяготеющий к националистическому духу

    Tекст: Ольга Никитина

    Националистический дух пропитал руководство Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу», – приводит его слова ТАСС.

    Так Песков ответил на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могут быть связаны с украинским руководством с учетом того, что во главе Украины стоит еврей.

    Президент России Владимир Путин накануне провел совещание, посвященное принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам. Глава государства назвал произошедшее ужасным преступлением, акцией устрашения, и задался вопросом о том, кому она могла быть выгодна. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», – подчеркивал российский лидер.

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