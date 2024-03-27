Сенатор Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе»

Сенатор Алексей Пушков назвал минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе» проявлением человечности

Tекст: Денис Тельманов

«Минута молчания по жертвам террористической атаки в Крокус-сити, объявленная на стадионе в Марселе, – первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время», – приводит РИА «Новости» заявление Пушкова.

По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об «экзистенциальной угрозе», которую Россия якобы несет Франции, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что французский парламент объявил минуту молчания в память о жертвах в «Крокусе». Председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве подчеркнула, что, гражданские люди, «семьи, невинные стали целью убийц-фанатиков».







