Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.3 комментария
Сенатор Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе»
Сенатор Алексей Пушков назвал минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе» проявлением человечности
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал минуту молчания на футбольном матче во французском Марселе по жертвам в «Крокус Сити Холле» первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время.
«Минута молчания по жертвам террористической атаки в Крокус-сити, объявленная на стадионе в Марселе, – первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время», – приводит РИА «Новости» заявление Пушкова.
По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об «экзистенциальной угрозе», которую Россия якобы несет Франции, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что французский парламент объявил минуту молчания в память о жертвах в «Крокусе». Председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве подчеркнула, что, гражданские люди, «семьи, невинные стали целью убийц-фанатиков».