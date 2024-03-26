Французский парламент объявил минуту молчания в память о жертвах в «Крокусе»

Французский парламент объявил минуту молчания в память жертва теракта в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Денис Тельманов

«Спустя 8,5 лет после теракта в (парижском театре) «Батаклан» исламистский терроризм вновь нанес удар. Трусливо по зрителям в концертном зале... В память о жертвах и в знак солидарности с их близкими я прошу вас выдержать минуту молчания», – заявила председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула что, гражданские люди, «семьи, невинные стали целью убийц-фанатиков».

Отмечается, что после этих слов депутаты встали со своих мест и почтили память погибших в полной тишине.



