Военный эксперт: Российским инженерам будет полезно изучить броню трофейной БМП Marder

Военный эксперт Климов объяснил, какую пользу российскому ВПК может принести трофейная БМП Marder

Tекст: Илья Абрамов

«История Marder началась на стыке 60-х и 70-х годов. В серию машина вышла примерно тогда же, что и советская БМП-1. В отличие от отечественной модели, она имела более слабое вооружение, но лучшую защищенность. Однако это привело к увеличению веса и отсутствию возможности плавать», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Предназначена немецкая машина для транспортировки пехоты и сопровождения танков. Соответственно, ходовые характеристики у нее находятся на уровне западной бронетехники, то есть они не очень высокие. Кроме того, на ней установлены современные средства связи и наблюдения», – подчеркивает собеседник.

«Вооружение у БМП достаточно слабое. Она обладает 20-мм пушкой, которая способна поражать легкие машины и пехоту противника. Также Marder имеет возможность запуска противотанковых ракет. Однако из-за габаритов их применение против бронетехники неоправданно. В данном случае логичнее использовать пехотные расчеты или багги», – отмечает он.

«Основное достоинство машины – это ее броня. На сегодняшний день она не столь эффективна, так как не устоит перед современными противотанковыми средствами. Тем не менее БМП вполне способна выдерживать осколки от выстрелов артиллерии, что повышает живучесть машины. Именно этот аспект нам и инженерам нашего ВПК стоит изучить», – резюмировал Климов.

Ранее военнослужащие ВС России эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder. Из-за своего веса машина застряла в грунте, ВСУ пришлось бросить ее и бежать.

БМП вывезли ночью после разведки местности. При поддержке инженеров «проложили новую дорогу, разминировали минные поля», после чего скрыто приблизились к цели. В результате «немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя». Машина была незначительно повреждена украинскими минами, так как ВСУ хотели уничтожить ее.

Заместитель командира по технической части с позывным «Казбек» пояснил, что Marder захватили после контратаки ВСУ. «Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было «затрофеить», тем более в таком идеальном состоянии», – сказал он, отметив, что БМП «полностью на ходу».

Напомним, в январе Минобороны Германии сообщило, что передало Украине десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями. В пакет военной помощи также вошли танковый мостоукладчик Beaver, несколько десятков грузовиков и других машин, шлемы, 305 штурмовых винтовок MK 556, а также 155-мм снаряды.