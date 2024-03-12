Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
В Белгороде на крышу торгового центра упал беспилотник
На крышу белгородского ТЦ во вторник упал беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате ЧП никто не пострадал, повреждения, по предварительным данным, получил один легковой автомобиль, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Территорию ТЦ оцепили, работают оперативные службы.
До этого другой украинский дрон атаковал здание администрации Белгорода, еще один врезался в здание магазина.