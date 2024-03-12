Гладков: Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, повреждены четыре автомобиля

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что атаке со стороны ВСУ подвергся торговый объект. Украинский дрон врезался в стену магазина – в здании выбиты окна и посечен фасад.

Кроме того, повреждено четыре легковых автомобиля.

По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы.

Ранее украинские военные атаковали с использованием беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде. Также во вторник на границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков.