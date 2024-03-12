Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде
Гладков: Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, повреждены четыре автомобиля
Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, обошлось без пострадавших, повреждены четыре автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что атаке со стороны ВСУ подвергся торговый объект. Украинский дрон врезался в стену магазина – в здании выбиты окна и посечен фасад.
Кроме того, повреждено четыре легковых автомобиля.
По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы.
Ранее украинские военные атаковали с использованием беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде. Также во вторник на границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков.