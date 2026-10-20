Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?6 комментариев
Пекин пообещал защитить DeepSeek после запрета в госструктурах США
МИД КНР: Пекин обеспечит защиту DeepSeek после запрета в госструктурах США
Власти Китая обеспечат защиту национальной высокотехнологичной компании DeepSeek в ответ на запрет применения ее разработок в правительственных структурах США, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Мы будем решительно отстаивать законные права и интересы китайских предприятий», – заявила она на брифинге, комментируя запрет, передает ТАСС.
По ее словам, Пекин выступает против политизации научно-технических и торговых вопросов, а также абстрагирования понятия национальной безопасности.
Министерство внутренней безопасности США ранее запретило использовать в компьютерных системах американского правительства продукцию DeepSeek, специализирующейся на искусственном интеллекте, посчитав ее угрозой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.
На прошлой неделе в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.
В сентябре создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.