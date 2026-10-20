Пекин пообещал защитить DeepSeek после запрета в госструктурах США

Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

Tекст: Дарья Григоренко

Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

«Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.