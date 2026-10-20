Мирошник: Число ударов ВСУ на неделе сохранялось на запредельном уровне

МИД: За неделю ВСУ нанесли 8,2 тыс. ударов по гражданским объектам в России

Tекст: Мария Иванова

Количество атак на гражданскую инфраструктуру сохранялось на запредельно высоком уровне. В среднем украинские войска били по российским регионам почти по 1,2 тыс. раз в сутки, передает ТАСС.

«Количество ударов по гражданским объектам на территории России сохранялось на запредельно высоком уровне и суммарно достигло около 8,2 тыс. прилетов: за неделю или почти по 1,2 тыс. ударов каждые сутки», – сказал Мирошник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракетный удар уничтожил стоянку техники украинских войск к югу от Харькова.

На прошлой неделе Мирошник сообщил о 10 тыс. пострадавших от атак ВСУ россиянах с начала года.