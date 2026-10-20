Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Мирошник: Число ударов ВСУ на неделе сохранялось на запредельном уровне
МИД: За неделю ВСУ нанесли 8,2 тыс. ударов по гражданским объектам в России
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю Вооруженные силы Украины нанесли 8,2 тыс. ударов по гражданским объектам на территории страны.
Количество атак на гражданскую инфраструктуру сохранялось на запредельно высоком уровне. В среднем украинские войска били по российским регионам почти по 1,2 тыс. раз в сутки, передает ТАСС.
«Количество ударов по гражданским объектам на территории России сохранялось на запредельно высоком уровне и суммарно достигло около 8,2 тыс. прилетов: за неделю или почти по 1,2 тыс. ударов каждые сутки», – сказал Мирошник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракетный удар уничтожил стоянку техники украинских войск к югу от Харькова.
На прошлой неделе Мирошник сообщил о 10 тыс. пострадавших от атак ВСУ россиянах с начала года.