В Москве назвали победителей второго сезона конкурса «Родная игрушка»

В Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Родная игрушка»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финал конкурса, организованного Российским обществом «Знание» и «Движением Первых», прошел 19 октября в Национальном центре «Россия», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. В мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. человек, включая создателей игрушек, экспертов и представителей бизнеса.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что по итогам двух сезонов знак качества получили более 2 тыс. проектов. «В этом году у нас еще ряд изменений: гораздо больше игрушек было посвящено ребятишкам дошкольного возраста. Очень здорово, что среди авторов этих игрушек и игр есть люди самых разных возрастов – от 3 до 80 лет», – заявил Кириенко.

Советник президента Елена Ямпольская объявила, что третий сезон конкурса будет посвящен науке, технике, технологиям и промышленности. «Мы с вами понимаем, что в современном мире опережающее техническое и технологическое развитие – это и есть главная защита национальной идентичности», – подчеркнула она.

В рамках конкурса также прошло народное голосование в мессенджере MAX, в котором приняли участие более 28 тыс. пользователей. Победителем стал проект «Бобровая лаборатория» Валерии Устинской из Москвы.

Победители второго сезона получат возможность выпустить первый тираж изделий совместно с технологическими партнерами в декабре 2026 года. С ноября начнется продвижение проектов в розничных сетях и на онлайн-площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник советник президента Елена Ямпольская предложила учредить в стране День родной игрушки.

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам конкурса.