Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Генштаб заявил о надежности системы связи ВС России
Генштаб: Российская система связи надежно противостоит средствам поражения
Современная система связи Вооруженных сил России способна надежно противостоять всем средствам поражения в условиях боевых действий, заявил начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-полковник Валерий Тишков.
«Современная система связи надежно противостоит разрушающему действию всех средств поражения, взаимно резервируется, обладает высокой гибкостью и способностью быстро перестраиваться», – заявил Тишков в интервью газете «Красная звезда».
Генерал-полковник добавил, что система связи показывает высокий уровень мобильности. Она обеспечивает связь при частом перемещении пунктов управления и длительном нахождении их в движении, передает ТАСС.
20 октября в Вооруженных силах России отмечается День военного связиста. Праздник установлен указом президента в 2006 году. Подразделения войск связи задействованы в спецоперации на Украине с 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником.
В тот же день стало известно, что звание Героя России в ходе спецоперации получили четверо военных связистов.