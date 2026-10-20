Генштаб заявил о надежности системы связи ВС России

Генштаб: Российская система связи надежно противостоит средствам поражения

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Современная система связи надежно противостоит разрушающему действию всех средств поражения, взаимно резервируется, обладает высокой гибкостью и способностью быстро перестраиваться», – заявил Тишков в интервью газете «Красная звезда».

Генерал-полковник добавил, что система связи показывает высокий уровень мобильности. Она обеспечивает связь при частом перемещении пунктов управления и длительном нахождении их в движении, передает ТАСС.

20 октября в Вооруженных силах России отмечается День военного связиста. Праздник установлен указом президента в 2006 году. Подразделения войск связи задействованы в спецоперации на Украине с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником.

В тот же день стало известно, что звание Героя России в ходе спецоперации получили четверо военных связистов.