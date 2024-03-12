Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
Беспилотник ВСУ атаковал здание администрации Белгорода, две женщины пострадали при ударе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Одна из пострадавших получила осколочные ранения, вторая – контузию. Им оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.
Между тем число мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ, увеличилось до пяти.
Два человека пострадали в селе Головино. Мужчина получил легкое осколочное ранение, а женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Гладков уточнил, что после прилета снарядов в селе Головино на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены автомобили и административное здание.
Также после отражения средствами ПВО атаки ВСУ в поселке Политотдельский повреждено остекление храма и детского сада. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, также БПЛА атаковал в городе коммерческое предприятие.