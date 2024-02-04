Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.4 комментария
Над Брянской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник
Над Брянской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщает Минобороны России.
По данным военного ведомства, нападение классифицируется как теракт, попытка его совершения киевским режимом была пресечена около 22:30 мск 4 февраля, передает ТАСС.
Данные о повреждениях не приводятся.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ повредил объекты связи в Курской области. Аварийные бригады приступят к их восстановлению как только это станет безопасно.