Турция ожидает решения США по продаже F-16 к 10 февраля

Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает, что к 10 февраля Конгресс США примет решение по продаже стране истребителей F-16

Tекст: Денис Тельманов

«Уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится», – приводит ТАСС слова Фидана в эфире телеканала A-haber.

Он напомнил, что после того, как парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО, у Конгресса есть две недели после передачи документов, чтобы одобрить сделку.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и вооружений к ним на общую сумму 23 млдр долларов.

Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.