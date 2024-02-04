Украинский дипломат рекомендовал Шольцу не звать Путина на пиво

Tекст: Дарья Григоренко

«Конечно, Олафу Шольцу недостаточно позвонить Путину, выслушать его сказки <...>, чтобы потом сказать: хорошо, я хотя бы попытался, в этом нет никакого смысла, я бы предпочел больше этого не делать. Пока», – сказал Мельник в интервью n-tv, передает РБК.

Он задался вопросом, почему бы Шольцу не встретиться с Путиным? По его словам, скорее всего, не стоит приглашать российского президента «в Германию на пиво или лететь в Москву самому», но даже во время холодной войны были встречи, например в Исландии, где говорили за закрытыми дверьми.

Дипломат отметил, что Западу необходимо увеличить поддержку Украины не только в военном отношении, но и дипломатией для завершения конфликта, поскольку за последние два года какие-либо дипломатические усилия «практически отсутствовали». Он также поблагодарил Германию за оказанную помощь.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод с этой территории российских войск. Позже в Госдуме назвали лицемерием планы Шольца по мирным переговорам на Украине.

Напомним, Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.