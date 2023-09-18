Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
В Госдуме назвали лицемерием планы Шольца по мирным переговорам на Украине
Депутат от Крыма Шеремет назвал лицемерием предложения Шольца по Украине
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца по мирным переговорам на Украине и предложил немцам перестать спонсировать конфликт.
Шеремет подчеркнул, что Шольц лицемерит, выдвигая условия мира на Украине. По его словам, чтобы конфликт прекратился, Германии и другим западным странам нужно перестать поставлять оружие украинским боевикам, которые истребляют мирное население страны, передает РИА «Новости».
Депутат считает, что канцлер Германии несет прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине и предательство национальных интересов Германии. Шеремет отметил, что странно слышать от Шольца условия по миру, канцлер должен покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод с этой территории российских войск.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу.