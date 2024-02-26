Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.3 комментария
Фицо упрекнул Запад в стремлении к «тотальной эскалации» на Украине
Фицо выразил опасения в стремлении Запада к наихудшему решению по ситуации на Украине
В преддверии встречи ряда европейских и мировых лидеров в Париже глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения.
Фицо признался, что «мороз по коже идет» от информации относительно тем, которые будут обсуждаться в понедельник в Париже. В связи с этим Фицо решил провести утром в понедельник заседания правительства и государственного совета безопасности страны, передает ТАСС.
Фицо заверил, что не позволит втянуть словацких военных в прямое участие в конфликте на Украине, даже если это будет стоить ему поста премьера. Как заявил Фицо, страны Запада могут либо сохранить «безграничную военную и финансовую помощь» Украине, либо составить осмысленный план мирного урегулирования. По его мнению, Запад предпочтет двигаться к «тотальной эскалации напряженности».
Напомним, Фицо заявлял, что принятые в огромном объеме санкции против России не работают, но эта тема для Европейского союза является табуированной.