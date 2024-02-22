Стало известно максимальное число потенциальных мобилизованных на Украине

«Страна»: На Украине могут мобилизовать не более 850 тыс. человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание ссылается на расчеты власти, согласно которым на Украине остается около 4,5 млн потенциальных военнообязанных, передает ТАСС.

При этом на обеспечение одного военного необходимо в среднем 80 тыс. гривен в месяц (около 2 тыс. долларов), что потребует брони для четырех-пяти человек, которые будут платить налоги на армию. Так как сейчас платят налоги 600 тыс. физлиц-предпринимателей и 2,8 млн официально трудоустроенных, всего киевские власти могут мобилизовать максимум 850 тыс. человек.

Авторы публикации признаются, что эта цифра условна, так как неработающих военкомам будет трудно достать, а бизнес уже находится в тревоге, так как мобилизация создает огромный дефицит рабочей силы. И если будет еще призыв сотен тысяч работающих, то значительная часть экономики может просто остановиться.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в ВСУ мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тыс.