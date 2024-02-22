Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Стало известно максимальное число потенциальных мобилизованных на Украине
«Страна»: На Украине могут мобилизовать не более 850 тыс. человек
Число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек, пишет украинское издание «Страна».
Издание ссылается на расчеты власти, согласно которым на Украине остается около 4,5 млн потенциальных военнообязанных, передает ТАСС.
При этом на обеспечение одного военного необходимо в среднем 80 тыс. гривен в месяц (около 2 тыс. долларов), что потребует брони для четырех-пяти человек, которые будут платить налоги на армию. Так как сейчас платят налоги 600 тыс. физлиц-предпринимателей и 2,8 млн официально трудоустроенных, всего киевские власти могут мобилизовать максимум 850 тыс. человек.
Авторы публикации признаются, что эта цифра условна, так как неработающих военкомам будет трудно достать, а бизнес уже находится в тревоге, так как мобилизация создает огромный дефицит рабочей силы. И если будет еще призыв сотен тысяч работающих, то значительная часть экономики может просто остановиться.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в ВСУ мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тыс.