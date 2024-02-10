В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных

Подоляк заявил об участии в боях 200–300 тыс. из 1 млн мобилизованных

Tекст: Антон Антонов

Подоляк заявил, что «мобилизация, ротация и демобилизация – это пробел, который нужно решить». По его словам, военкоматы должны работать «немного иначе», передает РИА «Новости».

Со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского он заявил, что «практически миллион сегодня мобилизованных», из них 200–300 тыс. были на фронте, «остальные были очень далеко» от боевых действий, передает ТАСС.

Подоляк считает, что новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому необходимо устроить аудит военнослужащих и определиться с необходимым количеством военных. Подоляк сказал, что мобилизация не может быть одномоментной, она должна вестись постоянно. По его словам, в рамках «феномена справедливости» требуется определить, кто и каким образом будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта.

По словам Подоляка, за мобилизационные процессы должно отвечать военное руководство. Он указал, что уволенный с поста главкома ВСУ Валерий Залужный этого не делал.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.