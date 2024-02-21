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    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    7 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    29 комментариев
    21 февраля 2024, 13:45 • Новости дня

    Депутат: Российские школы становятся площадкой для всестороннего развития детей

    Депутат Матвейчев: Программа капитального ремонта школ вдохнула жизнь в российские села

    Депутат: Российские школы становятся площадкой для всестороннего развития детей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское руководство уделяет большое внимание модернизации школ. Образовательные учреждения должны стать не просто площадкой для получения знаний, но и местом всестороннего развития подрастающего поколения, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. Ранее Владимир Путин провел совещание о ходе реализации программы капитального ремонта школ.

    «Программа капитального ремонта школ призвана улучшить условия обучения подрастающего поколения. Президент уделяет ее продвижению и реализации колоссальное внимание. За два года отремонтированы более 4 тыс. зданий образовательной инфраструктуры», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

    «В 14 тыс. сельских школах появилось современное оборудование. В общем результаты по-настоящему впечатляющие. При этом программа учитывает особенности комплексного воспитания детей. Образовательные учреждения превращаются в площадки активного развития подрастающего поколения и способствуют многостороннему формированию личности», – подчеркнул он.

    «Упор сделан на погружение ребят в цифровое пространство и их патриотическое воспитание. Кроме того, уделяется внимание и здоровью детей. Школы оснащаются современными медицинскими кабинетами, спортзалами. В эксплуатацию вводятся и новейшие системы безопасности. Речь идет как о налаживании экстренной связи с полицией, так и об установке видеонаблюдения», – отмечает собеседник.

    «Еще одной важной задачей программы является совершенствование образовательных учреждений в сельской местности. Современные технологии становятся более доступными для местных детей. Это необходимо для выравнивания возможностей в сфере обучения ребят из небольших населенных пунктов с теми, кто проживает в больших городах», – подчеркивает депутат.

    «Это позволяет вдохнуть жизнь в села. Родители видят, что здесь появляются хорошие и прогрессивные школы, что напрямую влияет на их решение остаться в родных краях. Таким образом, программа стала неотъемлемой частью процессов по улучшению качества жизни населения страны», – резюмирует Матвейчев.

    Ранее Владимир Путин провел совещание о ходе реализации программы капитального ремонта школ. Об этом сообщается на официальном сайте президента. «В ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены, хотя и это важно, это, что называется, базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире», – подчеркнул глава государства.

    По его словам, цель программы – создание современного школьного пространства для юных граждан России, причем во всех регионах, в городах и на селе. Путин отметил, что планирует обсудить с правительством перспективу ее продления вплоть до 2030 года.

    Президент России уделил внимание и вопросу оснащенности школ современным технологическим оборудованием. «Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во Всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», – сказал он.

    Огромное внимание в рамках программы уделяется и безопасности учащихся. «Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий», – подчеркнул Путин. Ранее глава государства на встрече с жителями Анадыря допустил возможность включения детсадов в федеральную программу ремонта.

    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

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    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 22:33 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

    Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

    Tекст: Корр Александров, Грузия

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который впервые посещает Брюссель с зарубежным визитом, заявил о желании мирного урегулирования с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Урегулирование конфликта (с Россией) должно произойти с использованием очень важных инструментов, при соблюдении принципа мира. И это важно для мира на месте», – заявил Кобахидзе. По его словам, «мир даст нам возможность для большей стабильности, для прогресса страны и региона, для того, чтобы достичь наших общих целей в плане европейского благополучия».

    Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и нацелен также на переговоры в НАТО. Он назвал Грузию «надежным партнером ЕС в регионе» и сообщил о цели начать переговоры о вступлении в это объединение.

    В декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата в ЕС. Глава правительства Грузии пообещал, что его страна к 2030 году будет готова к вступлению в Евросоюз лучше, чем другие страны-кандидаты.

    Комментируя отношения с Украиной, Кобахидзе напомнил о заявлениях официальных лиц Киева, предлагавших Грузии открыть «второй фронт» против России. Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о «твердой политической поддержке Украины», оказании этой стране гуманитарной помощи и об «особых дружеских отношениях с украинским народом». При этом Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии есть свои «сильные аргументы», почему она не вводит двусторонние санкции против России.

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Грузия не используется для обхода антироссийских санкций. «Это – сильная позиция, и мы ее продолжим», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили быть осторожнее в поспешных высказываниях о возможном вмешательстве России в октябрьские выборы в парламент Грузии.

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    20 февраля 2024, 22:18 • Новости дня
    ГУР МО Украины: Перебежчик Кузьминов уехал в Испанию с разрешения Киева

    В ГУР МО Украины заявили, что перебежчику Кузьминову Киев выдал разрешение на переезд в Испанию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, сообщил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

    По словам Юсова, Кузьминову разрешили уехать в Испанию после того, как он сдался украинским властям, передает ТАСС со ссылкой на материал Financial Times.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов сообщил изданию «Украинская правда», что власти Украины предлагали Кузьминову остаться в стране

    Напомним, Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину. Итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после этого его тело киллеры переехали на автомобиле.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    20 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более трех километров и вышли фактически в тыл противнику. «Прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

    Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

    Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 13:36 • Новости дня
    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М
    @ Искандер Асабаев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

    Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады России, передает ТАСС.

    В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.


    Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Напомним, Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России. Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    20 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Между тем США начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны. Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, являются очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    21 февраля 2024, 04:36 • Новости дня
    В МИД назвали воровством попытки отчуждения российских активов

    МИД России пригрозил ответными зеркальными мерами в случае конфискации активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона примет зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества», –  сказал Галузин РИА «Новости», комментируя решение Рады об изъятии собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.

    Галузин подчеркул: в МИД рассматривают «все варианты защиты  законных прав и интересов в случае конфискации активов, принадлежащих РФ». «Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования», – подчеркнул Галузин.

    Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух амолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    В итоге ВАКС частично удовлетворил иск к российскому ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» о конфискации части активов компании на Украине.

    В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

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    21 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    В ООН рассказали о произведенном интервью Путина Карлсону фуроре

    Полянский: Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    В ООН рассказали о произведенном интервью Путина Карлсону фуроре
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в Организации Объединенных Наций, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский RTVI.

    «Интерес – это мягко сказано», – сказал он, отвечая на вопрос об эффекте от интервью.

    По слова Полянского, вопросы по поводу беседы Путина и Карлсона задают не только дипломаты, но даже техперсонал ООН, передает ТАСС.

    «Останавливаются и говорят: «О-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как он такое сказал? А почему он сказал? Мы такого никогда не слышали», – рассказал Полянский.

    Настоящий фурор, произведенный в ООН интервью, чувствуется, констатировал дипломат.

    При этом Полянский отметил, что западные коллеги делают вид, будто ничего не произошло, в то же время многие другие страны понимают, насколько важен этот информационный прорыв.

    «Западный мир давно уже окружил себя таким пузырем лжи, за который очень трудно пробиться», – указал он. В таких условиях альтернативные источники информации типа соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), журналисты типа Такера Карлсона пробивают эту защиту.

    По мнению Полянского, последствия от интервью еще проявят себя.

    Первый заместитель постпреда России обратил внимание на удивление многих от того, что президент может на протяжении двух часов держать такую дискуссию «в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках».

    Он указал, что есть некоторые лидеры, которые, наверное, уже имя своего не помнят.

    «Во-вторых, конечно же, многие с трудом себе представляют реальную ситуацию, реальное отношение россиян к украинцам, украинцев к россиянам, не представляют себе генезис вот этого кризиса, не представляют ту роль, которую Запад сыграл в генезисе этого кризиса. И для них это очень важно – особенно сказанное из первых уст», – заключил Полянский.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    20 февраля 2024, 20:16 • Новости дня
    Путин призвал сдаваться оставшихся в Крынках солдат ВСУ
    Путин призвал сдаваться оставшихся в Крынках солдат ВСУ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Человека четыре-пять там, может быть, прячутся. Им предлагают сдаться. И те, кто принимают такое решение, их принимают в качестве пленных», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он призвал этих военнослужащих ВСУ сдаваться в плен. «Если кто-то остался – не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен», – заключил Путин.

    В ходе доклада президенту министр обороны также сообщил, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    20 февраля 2024, 18:01 • Новости дня
    Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть

    Сенатор Долгов прокомментировал «заботу» Борреля о российском народе

    Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Жозепу Боррелю стоит инициировать расследование обстоятельств гибели мирных жителей Белгорода, погибших при обстреле ВСУ. Влезать же во внутрироссийские дела ему впредь не следует. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в России раскритиковали инициативы Борреля в связи со смертью Алексея Навального.

    «Жозеп Боррель знаменит своими абсурдными высказываниями и заявлениями. Он привык регулярно выступать с различными требованиями по отношению к России. Непонятно, почему до него до сих пор не дошло, что Москва не собирается идти у него на поводу», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В этот раз глава европейской дипломатии решил добиться от нашей страны проведения международного расследования обстоятельств смерти Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Просьба совершенно абсурдная и глупая. Сделать с ней можно лишь одно: смыть в унитаз и надолго забыть о невнятных высказываниях обнаглевшего Борреля», – подчеркивает собеседник.

    «Вообще, его раздутая якобы человеколюбивая позиция вызывает откровенное недоумение. Когда ВСУ бьют по мирным объектам Белгорода, сознательно целясь в супермаркет и школьный стадион, он не высказывает никакой реакции. Может быть, ему стоит заняться выяснением виновных в этой ужасающей трагедии?» – уточняет он.

    «Но если Борреля уж так сильно волнует судьба российских заключенных, то он может подать прошение на получение гражданства РФ. В этом случае его требования хотя бы можно будет понять – переживает за жизни соотечественников. Однако поскольку глава европейской дипломатии до сих пор данного заявления не написал, ему все же не стоит влезать во внутрироссийские дела», – резюмирует Долгов.

    Ранее в России заявили о нежелании реагировать на призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве такое требование «не воспринимают вообще».

    Напомним, Боррель заявил о необходимости организации независимого выяснения причин ухода из жизни Навального. И что ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет оказана поддержка российскому народу и послан сигнал российской оппозиции.

    В настоящее время российские следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

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