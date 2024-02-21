Депутат: Российские школы становятся площадкой для всестороннего развития детей

Депутат Матвейчев: Программа капитального ремонта школ вдохнула жизнь в российские села

Tекст: Олег Исайченко

«Программа капитального ремонта школ призвана улучшить условия обучения подрастающего поколения. Президент уделяет ее продвижению и реализации колоссальное внимание. За два года отремонтированы более 4 тыс. зданий образовательной инфраструктуры», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

«В 14 тыс. сельских школах появилось современное оборудование. В общем результаты по-настоящему впечатляющие. При этом программа учитывает особенности комплексного воспитания детей. Образовательные учреждения превращаются в площадки активного развития подрастающего поколения и способствуют многостороннему формированию личности», – подчеркнул он.

«Упор сделан на погружение ребят в цифровое пространство и их патриотическое воспитание. Кроме того, уделяется внимание и здоровью детей. Школы оснащаются современными медицинскими кабинетами, спортзалами. В эксплуатацию вводятся и новейшие системы безопасности. Речь идет как о налаживании экстренной связи с полицией, так и об установке видеонаблюдения», – отмечает собеседник.

«Еще одной важной задачей программы является совершенствование образовательных учреждений в сельской местности. Современные технологии становятся более доступными для местных детей. Это необходимо для выравнивания возможностей в сфере обучения ребят из небольших населенных пунктов с теми, кто проживает в больших городах», – подчеркивает депутат.

«Это позволяет вдохнуть жизнь в села. Родители видят, что здесь появляются хорошие и прогрессивные школы, что напрямую влияет на их решение остаться в родных краях. Таким образом, программа стала неотъемлемой частью процессов по улучшению качества жизни населения страны», – резюмирует Матвейчев.

Ранее Владимир Путин провел совещание о ходе реализации программы капитального ремонта школ. Об этом сообщается на официальном сайте президента. «В ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены, хотя и это важно, это, что называется, базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире», – подчеркнул глава государства.

По его словам, цель программы – создание современного школьного пространства для юных граждан России, причем во всех регионах, в городах и на селе. Путин отметил, что планирует обсудить с правительством перспективу ее продления вплоть до 2030 года.

Президент России уделил внимание и вопросу оснащенности школ современным технологическим оборудованием. «Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во Всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», – сказал он.

Огромное внимание в рамках программы уделяется и безопасности учащихся. «Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий», – подчеркнул Путин. Ранее глава государства на встрече с жителями Анадыря допустил возможность включения детсадов в федеральную программу ремонта.