Путин допустил возможность включения детсадов в федеральную программу ремонта

Tекст: Елизавета Шишкова

К российскому лидеру обратилась учительница русского языка одной из школ города с просьбой рассмотреть возможность расширить федеральную программу по ремонту школ на детсады, колледжи и техникумы.

Путин ответил, что решение на первом этапе помочь именно школам было принято «имея в виду важность тех задач, которые в школах решаются, и состояние материальной базы школ». «Очень близко к этому примыкают проблемы детских садов. Особенно старшие группы должны плавно перерастать в школу. Вот эта связка должна быть. Это следующий этап, на мой взгляд», – передает слова Путина ТАСС.

Он в шутку заметил, что «средств не хватает всегда». «Вопросов, самых важных, на которых не хватает средств, им нет числа. Их всегда очень много. Всегда при решении вопросов подобного рода нужно руководствоваться соображениями приоритетов: наибольшая важность здесь и сейчас. Нам нужно закончить эту программу (по ремонту школ – прим. ВЗГЛЯД). Надо это сделать», – добавил Путин.

На встрече с представителями общественности глава государства также пообещал помочь Чукотке дооборудовать учреждения родовспоможения и наладить маршрутизацию с крупными перинатальными центрами.

С такой просьбой обратилась акушер-гинеколог гинекологического отделения ГБУЗ «Чукотская окружная больница» Мария Оросова. Врач спросила о возможности прикрепления Чукотки к ближайшему перинатальному центру во Владивостоке или Хабаровске, чтобы была возможность оказывать помощь женщинам со сложным течением беременности, а также недоношенным детям.

«Я с [Михаилом] Мурашко поговорю обязательно, с министром [здравоохранения]. Наверное, и то, и другое можно сделать. Но прежде всего нужно подумать, что сделать здесь, на месте», – сказал Путин.

Он отметил, что это вопрос административного характера и будет точно решен.

Президент предложил также посмотреть и на дооборудование медицинских учреждений Чукотки по профилю родовспоможения. «Если здесь роды происходят, здесь тоже нужно иметь что-то [из современного оборудования]. У меня справочки. Когда еду, там бумажки всякие читаю. Там все-таки есть запрос на дополнительное оборудование. Там небольшая сумма, под 50 млн [рублей], 47 [млн рублей], если быть очень точным. Мы решим этот вопрос. Добавим оборудование вам еще», – заключил Путин.

Ранее на Чукотке Путин также поддержал предложение освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жилье.