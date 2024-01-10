Путин поддержал предложение освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жилье

Tекст: Елизавета Шишкова

«Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», – сказал он, передает ТАСС.

Также на встрече с представителями общественности Анадыря Путина попросили расширить возможности использования маткапитала для покупки российского автомобиля, однако Путин высказал другое предложение.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности (Минпромторг – прим. ВЗГЛЯД) проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», – сказал он.

Кроме того, глава государства предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка. Один из участников встречи рассказал, что при рождении третьего ребенка Приморский край выплачивает дополнительно 550 тыс. рублей на погашение ипотеки. Президент уточнил, что, по его данным, регион делает это из собственного бюджета, но «у Чукотки доходы меньше, чем в Приморском крае».

«Для такого региона, как Чукотка, здесь нужна будет федеральная поддержка. Это, на мой взгляд, с учетом состояния государственных финансов, сделать возможно. Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, а и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по региону», – сказал глава государства.

Путин не стал перечислять конкретные регионы, так как это «счетные показатели». «Поэтому будем считать, что мы договорились. Я соответствующее поручение правительству и Минфину сформулирую и, соответственно, региональным властям. Коллеги все проработают, и в ближайшие несколько месяцев решение будет принято», – сказал Путин.

Такая мера будет распространяться на многодетные семьи Чукотки и других регионов Дальнего Востока, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по регионам. «Это будет такое выверенное решение. Посмотрим, посчитаем, сколько это стоит, посмотрим, что дальше можно будет сделать», – сказал Путин.

Напомним, Путин отметил, что его радует тот факт, что в России становится модным иметь много детей.