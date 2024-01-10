Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин порадовался моде на создание многодетных семей в России
Президент Владимир Путин порадовался, что в России входит в моду создавать многодетные семьи.
«Вы знаете, что радует? Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей», – сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Анадыря, один из которых поделился, что является главой многодетной семьи, передает ТАСС.
Напомним, ранее Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.