С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Путин призвал создать современную образовательную базу в ходе капремонта школ
Президент России Владимир Путин призвал в ходе капитального ремонта школ не просто перекрашивать стены и обновлять фасады зданий, а создавать современное школьное пространство для юных россиян.
«В ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены, хотя и это важно, это, что называется, базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создавать современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе», – приводит ТАСС слова Путина.
Президент сообщил, что планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.
Ранее Путин на встрече с жителями Анадыря допустил возможность включения детсадов в федеральную программу ремонта.