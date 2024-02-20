Путин призвал создать современную образовательную базу в ходе капремонта школ

Tекст: Вера Басилая

«В ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены, хотя и это важно, это, что называется, базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создавать современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе», – приводит ТАСС слова Путина.

Президент сообщил, что планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.

Ранее Путин на встрече с жителями Анадыря допустил возможность включения детсадов в федеральную программу ремонта.

