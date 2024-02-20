С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Путин поручил провести высокоскоростной интернет во все школы России
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по реализации программы капремонта школ поручил обеспечить доступ всех школ страны к высокоскоростному интернету.
Глава государства подчеркнул, что соответствующие работы должны быть оперативно завершены, передает РИА «Новости».
«Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», – сказал Путин.
Ранее Путин призвал обеспечить контролем МЧС школы и больницы.