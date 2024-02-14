БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта

Британский авианосец сломался в порту перед учениями НАТО

Британский авианосец HMS Prince of Wales застрял в порту Портсмута перед учениями НАТО

Tекст: Денис Тельманов

Задержка возникла в последний момент, когда в портсмутской гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Отмечается, что британские военные отказались называть причины инцидента и заявили, что авианосец покинет порт «в ближайшее время».

У второго британского авианосца HMS Queen Elizabeth 4 февраля во время «плановой проверки» перед выходом на учения были выявлены «серьезные проблемы» с валом правого гребного винта.

В августе 2022 года у HMS Prince of Wales сломался гребной винт, когда авианосец выходил с базы в Портсмуте, чтобы принять участие с американскими и канадскими военными в учениях у берегов США.

Ранее сообщалось, что поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота.



