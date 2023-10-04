Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Для восстановления БДК «Минск» решили использовать агрегаты бывшего корабля ВСУ
Техническую готовность большого десантного корабля (БДК) «Минск» Балтфлота, которыйт получил повреждения во время украинского ракетного удара, могут восстановить с использованием агрегатов бывшего корабля Военно-морских сил (ВМС) ВСУ, сообщил источник в судоремонтной отрасли Крыма.
Как сообщил источник ТАСС, рассматривается вариант восстановления техготовности БДК «Минск» за счет использования агрегатов и систем «забытого» с 2014 года, но аналогичного по проекту «Константина Ольшанского».
Ранее ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.