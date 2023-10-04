Для восстановления БДК «Минск» решили использовать агрегаты бывшего корабля ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, рассматривается вариант восстановления техготовности БДК «Минск» за счет использования агрегатов и систем «забытого» с 2014 года, но аналогичного по проекту «Константина Ольшанского».

Ранее ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.