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    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

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    14 февраля 2024, 13:48 • Новости дня

    Песков назвал беспочвенной обеспокоенность законом о конфискации

    Песков: Обеспокоенность законом о конфискации за фейки о ВС РФ беспочвенна

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывать обеспокоенность по поводу закона о конфискации имущества за распространение лживой информации о Вооруженных силах России беспочвенно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля «однозначно» заявил, что это не имеет ничего общего с практикой конфискации, которая была в советское время, передает ТАСС.

    Напомним, Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

    12 февраля 2024, 01:55 • Новости дня
    Британский авианосец сломался в порту перед учениями НАТО

    Британский авианосец HMS Prince of Wales застрял в порту Портсмута перед учениями НАТО

    Британский авианосец сломался в порту перед учениями НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.

    Задержка возникла в последний момент, когда в портсмутской гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что британские военные отказались называть причины инцидента и заявили, что авианосец покинет порт «в ближайшее время».

    У второго британского авианосца HMS Queen Elizabeth 4 февраля во время «плановой проверки» перед выходом на учения были выявлены «серьезные проблемы» с валом правого гребного винта.

    В августе 2022 года у HMS Prince of Wales сломался гребной винт, когда авианосец выходил с базы в Портсмуте, чтобы принять участие с американскими и канадскими военными в учениях у берегов США.

    Ранее сообщалось, что поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота.


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    12 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота

    Военный эксперт Артамонов: Поломки на авианосцах – это только часть проблем британского флота

    Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Авианосцы Британии нередко находятся в ремонте, а их содержание очень дорого обходится стране. Более того, времена, когда государство «правило морями» давно прошли, а его флот стал походить на придаток американского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее второй британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО.

    «Британский флот, очевидно, находится не в лучшем состоянии. Об этом свидетельствует тот факт, что уже второй авианосец просто не смог отправиться на учения. Мало того, что корабли Британии нуждаются в ремонте, так еще и команды не имеют практически никакого военного опыта. Кроме того, у британцев отсутствуют некоторые типы подводных лодок и крейсеров», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Помимо этого, оба имеющихся на вооружении Лондона авианосца довольно часто ломаются. Содержание таких больших кораблей – очень недешевое удовольствие, которое Британии дается с трудом. В целом, можно сказать, что времена, когда государство считалось правителем морей, ушли далеко в прошлое», – объясняет собеседник.

    «Страны НАТО, в частности Британия, уже давно используют авианосцы в своих флотах для «демонстрации флага». Их использование оправдано лишь инерционностью военно-дипломатического мышления, сложившегося еще во времена Холодной войны. Если какая-то страна не устраивает западные государства, то к ее берегам отправляется судно для запугивания», – добавляет аналитик.

    Ранее британский авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Задержка возникла в последний момент, когда в гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак. Военные отказались называть причины инцидента и заявили, что корабль выйдет в море «в ближайшее время».

    При этом 4 февраля стало известно, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth также не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24. Как сообщило британское командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта.

    В статье The Times отмечали, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, издание добавляет, что авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после окончания мероприятия отправится в Красное море.

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    14 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

    При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

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    13 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    СМИ: На разбомбленной нефтебазе в Харькове хранилось почти 4 тыс. тонн топлива

    СМИ: На попавшей под удар 10 февраля нефтебазе в Харькове хранилось почти 4 тыс. тонн топлива

    Tекст: Денис Тельманов

    На попавшей под удар российских войск 10 февраля нефтебазе в Харькове хранилось почти 4 тыс. тонн топлива, заявил начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

    «По имеющейся информации, более 3800 тонн топлива хранилось на этой нефтебазе», – передают слова Болвинова украинские СМИ.

    По его словам, после атаки произошла утечка топлива, в результате которой было загрязнено «10 тысяч квадратных метров территории».

    «Это и дизель, и бензин», – подчеркнул Болвинов.

    По его словам, нефтепродукты также попали в реку Немышля.

    В результате удара на нефтебазе возник пожар, который продолжался трое суток.

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    13 февраля 2024, 07:24 • Новости дня
    Российские военные применили против ВСУ трофейные американские гранаты

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты беспилотников 1-го армейского корпуса начали применять для ударов по украинским позициям трофейные гранаты американского производства.

    «Затрофеили «миньоны», гранаты американские, аналог нашего ВОГ-25. Произвели разборку, додумали, как его взводить, и теперь отправляем обратно», – рассказал ТАСС боец с позывным Джони.

    По его словам, сейчас основной упор на фронте сделан на удары при помощи fpv–дронов.

    Чтобы эффективно им противостоять, российские военные тщательно изучают трофейные украинские беспилотники, подчеркнул военный.

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    13 февраля 2024, 05:58 • Новости дня
    Через радиоволну «Волга» сдались в плен около 70 украинских военных

    Около 70 украинских военных сдались в феврале в плен, используя радиоволну «Волга»

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти 70 украинских военнослужащих с начала февраля воспользовались радиоволной «Волга» для сдачи в плен.

    «За неделю с помощью «Волги» сдались 36 человек, всего с начала февраля – 66 человек», – рассказал ТАСС представитель силовых структур.

    Отмечается, что специальные радиоволны – 49.200, 449.200, 149.200, 149.200 – используются с середины лета прошлого года, чтобы украинцы могли сообщить российским военным о желании сдаться, «вызвав «Волгу». На эти волны можно выйти с любой цифровой рации.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Андрей Лазаркевич сообщил, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать тела с поля боя. В итоге украинские военнослужащие предпочитают сдаваться.

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    12 февраля 2024, 23:05 • Новости дня
    Кабмин Украины отказался строить в Запорожье бетонные пирамиды за 88 млн гривен

    Кабмин Украины отказался финансировать строительство в Запорожской заградительных бетонных пирамид за 88 млн гривен

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Украины отказалось выделять деньги на строительство в Запорожской области 45 тыс. бетонных заградительных пирамид общей стоимостью 88,5 млн гривен.

    Тендер на выполнение работ был объявлен в начале января 2024 года, однако позже заказчик объявил об отмене конкурса из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета, сообщает издание «Страна».

    Отмечается, что директора департамента финансов Запорожской областной военной администрации Сергей Медведев написал служебную записку, в которой сообщил, что средства на счета  администрации из госбюджета не поступили.

    Также отсутствует распорядительный документ Кабмина по распределению средств из госбюджета на эти цели.

    Кроме того, управление капитального строительства Запорожской ОВА отменило другой тендер по закупке оборудования для возведения взводно-опорного пункта стоимостью 117 млн гривен из-за отсутствие заявок от потенциальных участников.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из опорных пунктов в районе Приютного.

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    11 февраля 2024, 23:56 • Новости дня
    Маск: SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Илон Маск заявил, что SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.

    «По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», – приводит РИА «Новости» заявление Маска.

    Он также называл «категорической неправдой» сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

    Ранее зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести вклад в установление мира на Украине, отключив Starlink.

    Маск согласился с высказыванием о том, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев.

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    12 февраля 2024, 04:55 • Новости дня
    Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группу пикапов ВСУ

    Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили с помощью «Акаций» группу пикапов ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» при выполнении огневых задач поразили на купянском направлении из самоходных артиллерийских установок «Акация» группу пикапов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    «На купянском направлении в ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили скрытное выдвижение колонны ВСУ в сторону российских позиций. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии из самоходных артиллерийских установок «Акация» нанесли огневое поражение, уничтожив три единицы техники вместе с боевиками ВСУ», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ около Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР), склад авиационных средств поражения, живую силу и технику ВСУ в 119 районах.

    Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили пять атак рядом с Табаевкой, Ивановкой и Синьковкой Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих.

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    11 февраля 2024, 22:25 • Новости дня
    В Молдавии на границе с Украиной обнаружили обломки беспилотника

    В Молдавии на границе с Украиной обнаружили обломки беспилотника типа Shahed

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничная полиция Молдавии заявила об обнаружении обломков беспилотника типа Shahed на юге страны рядом с границей с Украиной

    По данным молдавского ведомства, обломки были найдены недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты.

    «В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ в район падения обломков дрона был ограничен», – передает РИА «Новости» заявление молдавской погранслужбы.

    Отмечается, что по предварительной версии, это может быть «один из БПЛА, сбитых украинской системой ПВО».

    Ранее гендиректор «Укроборонпром» Герман Сметанин заявил, что на Украине начали серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136.

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    12 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Российские военные сорвали пять ротаций ВСУ на южнодонецком направлении

    Вооруженные силы России за сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Восточной группировки за минувшие сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на передовых позициях южнодонецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

    «Пресечены пять попыток (ВСУ) провести ротацию на передовых позициях у Ровнополя, Луговского и Червоного... Потери противника составили до 150 военнослужащих», – цитирует Гордеева ТАСС.

    По его словам, ударами бомбардировочной авиацией, огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированный бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ около Урожайного, Угледара и Ровнополя.

    В результате уничтожены два пункта временной дислокации ВСУ, склад боеприпасов и два пункта управления беспилотниками.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группу пикапов ВСУ на купянском направлении.

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    12 февраля 2024, 07:13 • Новости дня
    Шебекинские предприятия получили 1,4 млрд рублей компенсации за обстрелы ВСУ

    Шебекинские предприятия получили из регионального и федерального бюджетов 1,4 млрд рублей компенсации за обстрелы ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупные предприятия Шебекинского округа, поврежденные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получили 1,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В конце 2023 года из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей на помощь шебекинским крупным промышленным предприятиям. На сегодняшний день 15 из них уже получили поддержку на сумму 1,4 млрд рублей», – приводит ТАСС слова губернатора.

    Отмечается, что 12 февраля начинается четвертый этап выделения денег тем предприятиям, которые находятся в реестре пострадавших – будут распределены следующие 300 млн рублей.

    Всего из резервного фонда правительство России направит в 2024 году Белгородской области дополнительно до 4,2 млрд рублей на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства, предпринимателям АПК, а также на строительство жилья для порядка 235 семей, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

    Ранее сообщалось, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ около Шебекино мужчина и женщина получили ранения.

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    12 февраля 2024, 22:44 • Новости дня
    В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ ранена женщина

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины обстреляли Первомайское в Донецкой народной республики, в результате чего ранение получила женщина 1941 года рождения.

    Отмечается, что в Куйбышевском районе Донецка на ул. Арсенальная, 48а, в результате обстрела повреждены частный жилой дом и линия электропередачи, передает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ. Кроме того, российская ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.


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    12 февраля 2024, 00:36 • Новости дня
    Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «На донецком направлении противник совершил девять обстрелов. На горловском – 13 обстрелов. На ясиноватском направлении – один обстрел», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что всего украинские военные выпустили более 90 различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

    Ранее сообщалось, что gотери ВСУ на Донецком направлении за неделю превысили 2 190 человек

    Подразделения Южной группировки войск отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа в ДНР.

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    12 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Норвежским морем

    МО: Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, продолжительность полета, в которой «стратегов» сопровождали экипажи самолетов Су-35С ВКС, составила более пяти часов, передает ТАСС. Там добавили, что на отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.

    Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее Ту-95МС провели плановый полет над Беринговым и Чукотским морями.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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