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    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    14 комментариев
    14 февраля 2024, 10:10 • Новости дня

    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

    При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

    13 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

    До 15 марта кабмин и «Автодор» должны представить предложения по определению оптимальных тарифов на трассе М-12 с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов России и коммерческими организациями, следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.

    В декабре в ходе прямой линии Путин пообещал проверить информацию о стоимости проезда по трассе М-12 в ответ на вопрос жителя Москвы, который предположил, что стоимость проезда по этой автомагистрали может составить около 6 тыс. рублей.

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    13 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    «Странный британец» Риши Сунак и «чистокровный фриц» Олаф Шольц стали наперебой оценивать интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, обратил внимание зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил в своем Telegram-канале, что обычно лидеры государств никак не комментируют интервью своих коллег из других стран. «Типа, не царское дело», – пояснил он, однако Сунак и Шольц – «два крупнейших политика современности» – стали активно высказываться на эту тему. «И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», – заметил зампред Совбеза России.

    Из этого Медведев сделал несколько выводов.

    «Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», – написал он.

    Кроме того, высказывания лидеров Британии и Германии означают, что Путин провел им отличный урок русской истории. В результате этого интервью многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, отметил Медведев.

    «В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится», – уверен заместитель председателя Совета Безопасности России, отметив, что это «главная повседневная работа» этих политиков.

    В Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

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    13 февраля 2024, 18:29 • Новости дня
    Путин поручил установить в России День наставника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруду поручение подготовить предложения по установлению в стране Дня наставника.

    Глава государства ждет соответствующие предложения к 1 июля этого года, следует из перечня поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Также Путин поручил своей администрации к 1 марта направить в кабмин подготовленные регионами предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника.

    Кроме того, правительству дано поручение представить предложения о внесении в трудовое законодательство изменений, предусматривающих возможность материального поощрения россиян, занимающихся наставничеством.

    Ранее Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».

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    13 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

    «Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года.

    Кроме того, Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах.

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    14 февраля 2024, 00:16 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) посмотрели 200 млн раз.

    Более 1 млн пользователей поставили отметку «мне нравится», свыше 308 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 16,2 млн просмотров, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном. Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) ограничила распространение интервью на своей платформе. Карлсон заявил, что Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.

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    14 февраля 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО

    Байден заявил о попытке Трампа подбить Путина на вторжение в страны НАТО

    Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО
    @ Mikhail Klimentyev/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп «пригласил» российского лидера Владимира Путина вторгнуться на территорию стран НАТО, заявил президент США Джо Байден.

    Байден обратился к гражданам США и Палате представителей Конгресса. Он призвал возобновить финансовую помощь Украине, отметив, что «ставки выросли». Как заявил Байден, Трамп «подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал» – «направил приглашение Путину вторгнуться» в страны НАТО.

    Байден подчеркнул, что Трамп «именно это и имеет в виду». По словам Байдена, ни один американский президент прежде «не преклонялся» перед российским лидером, передает ТАСС.

    Он назвал НАТО «священным обязательством», которое Трамп воспринимает как «обузу». Байден заверил, что в случае «нападения» России на союзника Вашингтона по НАТО, США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО», пока он занимает пост президента.

    «Мы добились единства НАТО, мы ее расширили. Мы не можем сейчас уйти», – сказал он, добавив, что Россия «делает на это ставку» и что ее «аппетит к власти и контролю» необходимо «ограничить», так как Москва «одной Украиной не ограничится».

    Обращаясь к членам Конгресса, Байден призвал их сделать выбор: «Будете ли вы отстаивать свободу или встанете на одну сторону с тиранией, будете ли вы стоять с Украиной или с Путиным, стоим ли мы с Америкой или Трампом».

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. В Кремле отказались комментировать заявления Трампа.

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    13 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил определить порядок освидетельствования воевавших за Донбасс

    Путин поручил определить порядок освидетельствования воевавших за ДНР и ЛНР с 2014 года

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта определить порядок медосвидетельствования лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с мая 2014 года.

    «Представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на определение порядка освидетельствования лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, с установлением причинно-следственной связи между получением увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний и участием в этих боевых действиях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года. Текст опубликован на сайте Кремля.

    Также Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

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    13 февраля 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Путина участвовать в дебатах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин не будет принимать участие в дебатах, поскольку российские граждане имеют возможность видеть его заявления по всем аспектам жизни фактически на ежедневной основе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Напомним, избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина известил Центризбирком об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов.

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    13 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом текущую информацию по линии Минобороны и МИД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности текущие вопросы, касающиеся ряда министерств.

    «У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам – и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. Но первый вопрос для обсуждения – по линии Министерства юстиции», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Затем Путин предоставил слово для доклада главе ведомства Константину Чуйченко.

    Ранее Путин поручил кабмину до 1 марта определить порядок медосвидетельствования лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с мая 2014 года.

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    13 февраля 2024, 11:53 • Новости дня
    Избирательный штаб Путина отказался от эфира для дебатов на федеральных каналах

    Tекст: Ольга Никитина

    Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина известил Центризбирком об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов, сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина.

    «В ЦИК России поступили письменные заявки на участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени от четырех зарегистрированных кандидатов и трех политических партий. Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты России Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах – это право кандидатов», – сообщила Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах, передает ТАСС.

    В Кремле сообщали ранее, что предвыборная кампания Владимира Путина будет мало чем отличаться от его рабочих трудовых будней.

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    13 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    Путин поручил подвести итоги проекта по снижению «бумажной» нагрузки на учителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин дал поручение подвести итоги проекта по снижению бюрократической нагрузки на преподавателей, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по направлению «Образование» подвести итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на учителей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

    Также при необходимости им предстоит внести предложения об изменениях в законах по этой теме.

    Ответственными указаны премьер Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Доклад должен быть представлен к 1 октября.

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    13 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин поручил организовать конкурс для наставников «Быть, а не казаться!»

    Путин поручил организовать проведение конкурса для наставников «Быть, а не казаться!»

    Путин поручил организовать конкурс для наставников «Быть, а не казаться!»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение специального конкурса для наставников «Быть, а не казаться!», говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    «Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», – приводит поручение ТАСС.

    Поручение дано Росмолодежи, Минпросвещения России, Ассоциации волонтерских центров, Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых», обществу «Знание» и Центру развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад об исполнении Путин ждет к 1 июля.

    Кроме того, Путин поручил организовать в стране конкурс «Наставник года».

    Также Минпросвещения и Минобрнауки должны до 1 июля разработать курсы по наставничеству и включить их в программы повышения квалификации.

    Ранее Путин дал поручение подвести итоги проекта по снижению бюрократической нагрузки на преподавателей.

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    13 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин поручил ОНФ проанализировать обращения граждан и направить их для решения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) проанализировать поступившие во время большой пресс-конференции главы государства обращения граждан и перенаправить их в соответствующие ведомства для дальнейшего рассмотрения, поручение опубликовано на сайте Кремля.

    О проделанной работе руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов должен отчитаться до 30 ноября 2024 года, передает ТАСС.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» с учетом ранее данных поручений проанализировать обращения граждан, поступившие в рамках пресс-конференции президента Российской Федерации, и по результатам анализа направить информацию в администрацию президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для рассмотрения в рамках их компетенции», – говорится в документе.

    Напомним, пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря 2023 года, совмещенное мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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    13 февраля 2024, 15:20 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть вопрос об «общих подходах» к соцгарантиям добровольцев СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин к 1 марта дал поручение подготовить предложения об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев СВО.

    «Правительству РФ рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», – следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.

    Также Путин поручил подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции. Это поручение должно быть тоже выполнено до 1 марта 2024 года.

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    13 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедших 14 декабря прямой линии и пресс-конференции. Документ опубликован на сайте Кремля.

    В перечне всего пять пунктов, некоторые из них содержат подпункты. В частности, глава государства дал поручение правительству продолжать модернизацию первичного звена здравоохранения. Поручение опубликовано на сайте Кремля, оно должно быть выполнено к 15 октября 2024 года.

    Напомним, пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря 2023 года, совмещенное мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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