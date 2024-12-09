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    Как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров с Россией
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    Новые власти Сирии гарантировали безопасность военных баз России
    Протурецкая «Сирийская народная армия» выбила силы курдов из Манбиджа
    На Западе назвали победителей и проигравших после падения Асада
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    27 комментариев
    9 декабря 2024, 11:55 • Новости дня

    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг

    Флаг сирийской оппозиции подняли над посольством в Москве после смены власти

    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мансуровском переулке в Москве над сирийским посольством подняли флаг оппозиции после прихода к власти в Сирии вооруженных оппозиционных сил.

    Над сирийским посольством в Москве подняли флаг оппозиции, сообщает ТАСС. Это событие произошло в Мансуровском переулке, где находится здание диппредставительства. Поднятие флага связано с изменениями во внутренней политической ситуации в Сирии.

    Ранее с посольства был снят официальный флаг Сирийской Арабской Республики. Это произошло после того, как к власти в Сирии пришла оппозиция. Смена символов указывает на значительные изменения в политическом курсе страны и ее официальных представительствах за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у сирийского посольства в Москве обстановка осталась спокойной, а ранее с него сняли флаг и табличку у входа.

    8 декабря 2024, 15:57 • Новости дня
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада, об этих предсказаниях вспомнили в Сети.

    Жириновский указывал, что Эрдоган всегда хотел свергнуть Асада, стремясь стать региональным лидером. «Они найдут обходные маневры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий», – приводит его цитату «Лента.ру».

    Также Жириновский подчеркивал, что одной из ключевых целей Эрдогана является борьба с курдами, которые формируют вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака. Он предупреждал о возможности прямого военного конфликта Турции с Ираном и начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

    Официальных данных о том, где сейчас находится сам Асад, нет. МИД России сообщал, что он решил оставить свой пост, покинул страну и приказал передать власть мирным путем.

    В день падения Дамаска самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе над Сирией. Отмечалось, что на его борту мог находиться президент Сирии Башар Асад.

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    8 декабря 2024, 13:30 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада

    Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов

    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.

    «К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

    «На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

    «ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

    «При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

    «То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

    «Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.

    Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии

    Востоковед Сажин: Цепь влияния Ирана на Ближнем Востоке рушится на глазах

    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Турция выглядит главным победителем в сложившейся ситуации. Страна нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока. Иран же постепенно теряет свою роль главного помощника шиитов на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила столицу страны – Дамаск.

    «Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Фактически под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.

    «Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксперт.

    «Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция. Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.

    «Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.

    «Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – заключил Сажин.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

    Коментарии (37)
    8 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории перешли в режим повышенной боевой готовности, сообщило Министерство иностранных дел России.

    К этому моменту серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство отметило, что принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность российских граждан на территории этой страны.

    МИД указал, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

    «Россия в этих переговорах не участвовала», – подчеркнули в ведомстве.

    Москва призывает все вовлеченные стороны отказаться от применения насилия и решить все вопросы управления политическим путем.

    Ранее оставшийся в Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял, что вопрос о военном присутствии России в Сирии решат новые сирийские власти.

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

    Коментарии (17)
    9 декабря 2024, 00:28 • Новости дня
    Вооруженная оппозиция гарантировала безопасность российских баз в Сирии

    Лидеры вооруженной оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии

    Вооруженная оппозиция гарантировала безопасность российских баз в Сирии
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии, сообщил источник в Кремле.

    Источник ТАСС сообщил, что российские представители контактируют с оппозицией в Сирии. «Лидеры (вооруженной сирийской оппозиции) гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России указывал, что в настоящий момент угроз военным базам в Сирии нет, но соответствующая инфраструктура уже приведена в состояние повышенной боевой готовности.

    Коментарии (22)
    9 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    Курды сообщили об ожесточенных боях с вооруженной сирийской оппозицией

    Курды сообщили об ожесточенных боях с поддерживаемой Турцией вооруженной сирийской оппозицией в Манбидже и Эль-Бабе

    Курды сообщили об ожесточенных боях с вооруженной сирийской оппозицией
    @ Huseyin Nasir/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Курдские «Силы народной самообороны» ведут ожесточенные бои с поддерживаемой Турцией вооруженной сирийской оппозицией, которая наступает на Манбидж и Эль-Баб, сообщило курдское агентство Firat.

    Боевые действия развернулись в районе ключевых городов к северо-востоку от Алеппо. Поддерживаемые Турцией формирования применяют бронетехнику. Кроме того, в боях задействованы беспилотники турецких ВВС, передает ТАСС со ссылкой на Firat.

    В Манбидже вооруженная сирийская оппозиция заняла предместья Айн-Дадат, Араб-Хасан и Эль-Арима, где идут уличные бои. В Эль-Бабе столкновения продолжаются на подступах к городу.

    Курдские ополченцы контролируют 25% территории Сирии, включая большую часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восточную часть Дейр-эз-Зора. В этих районах сосредоточены основные нефтяные и газовые месторождения страны. США и западная коалиция оказывают поддержку курдам

    «Сирийская национальная армия», которой оказывает поддержку Анкара, ранее анонсировала крупную операцию против курдских сил, которые отказались выводить отряды из Манбиджа и Эль-Баба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что курдские силы взяли под контроль сирийский город Дейр-эз-Зор. «Сирийская национальная армия» входит в коалицию вооруженных группировок, захвативших власть в Сирии.

    Коментарии (6)
    8 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Стало известно о массовом бегстве сирийцев в Ливан

    Стало известно о массовом бегстве сирийцев в Ливан из-за прихода террористов в Дамаск

    Tекст: Ольга Иванова

    Большое количество сирийцев пересекли границу с Ливаном через нелегальные переходы, спасаясь от наступления вооруженной оппозиции на Дамаск, о чем сообщил губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.

    Тысячи сирийцев пересекают границу с Ливаном через нелегальные переходы, после того как вооруженная оппозиция пришла в сирийскую столицу, сообщает РИА «Новости».

    Губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер отметил, что поток беженцев пересекает границу в районе управы Хермель. По его словам, большинство беженцев являются сторонниками сирийского руководства и представителями шиитской конфессии.

    Хадер добавил: «Тысячи человек пересекли границу через нелегальные погранпереходы в районе управы Хермель, бежав от наступления вооруженной оппозиции в Сирии».

    Ситуация с миграцией сирийцев в Ливан обострилась на фоне усиления позиций вооруженной оппозиции в столице Сирии. Ливанские власти обеспокоены увеличением числа беженцев и их влиянием на экономическую и политическую стабильность страны.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

    Коментарии (7)
    9 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада

    Политолог Лямин: Москва никому не выдаст Асада

    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-президент Сирии Башар Асад не будет выдан Москвой ни США, ни ЕС, какие бы ордера на него не выписывались, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Лямин. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Асад должен быть привлечен к ответственности.

    «Асад сейчас находится в России, мы ему дали убежище. И пока он у нас, его никак не смогут привлечь к ответственности ни США, ни ЕС. Кстати, Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада – Москва его не выдаст», – пояснил Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

    «Более того, здесь можно вспомнить подобные прецеденты. Например, президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам в 1991 году сбежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни. При этом Менгисту спокойно живет в Зимбабве. Понятно, что США – не Эфиопия, но и мы не Зимбабве», – напомнил собеседник.

    «Кроме того, в России уже много лет спокойно живут, например, бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость. При этом вряд ли он начнет какую-то медийную кампанию в СМИ. Политик не был публичным человеком даже будучи главой государства», – спрогнозировал он.

    «Также я сомневаюсь в том, что он мог бы возглавить некое движение по освобождению Сирии, дистанционную борьбу за власть. Как показали последние события, власть Асада пала потому, что в нем разочаровались многие его же сторонники. То есть поддержки на родине у него почти не осталось. Поэтому пытаться вернуться было бы бессмысленным», – резюмировал Лямин.

    Ранее президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» экс-президент. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    США намерены способствовать международным усилиям по «привлечению к ответственности» Асада и тех, кто его поддерживал, подтвердил глава Госдепа Энтони Блинкен. Штаты обвинили свергнутые сирийские власти в «зверствах и злоупотреблениях против сирийского народа». В частности, речь идет о якобы применении химического оружия, а также о «несправедливых задержаниях» граждан.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Вскоре стало известно, что Башар Асад и его семья уже находятся в Москве. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос.

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    8 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Россия в ООН заявила о намерении разобраться в ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия России при ООН заявила о намерении выяснить все детали происходящего в Сирии в ближайшие дни, используя помощь ООН.

    Происходящее в Сирии вызывает у международного сообщества множество вопросов, передает РИА «Новости». Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия внимательно следит за развитием событий и планирует в ближайшие дни проводить расследования для более детального понимания ситуации.

    «Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле», – заявил Полянский.

    Он подчеркнул, что для более точной оценки событий в Сирии будет задействовано присутствие ООН на местах. Российская сторона намерена использовать весь свой дипломатический потенциал для выяснения всех обстоятельств происходящего.

    Ранее МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

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    8 декабря 2024, 22:56 • Новости дня
    Байден потребовал привлечь Асада к ответственности

    Tекст: Антон Антонов

    Башар Асад должен быть привлечен к ответственности, заявил президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии.

    Байден, выступая в Белом доме, заявил: «Асад должен понести ответственность», – передает ТАСС.

    Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» Асад. Как отметил Байден, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Источник в Кремле заявил, что Асаду и его семье по гуманитарным соображениям предоставлено убежище в России.

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    8 декабря 2024, 16:27 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
    Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила поддержку смене власти в Сирии, отметив готовность работать с конструктивными партнерами в стране и в регионе для обеспечения безопасности.

    Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана. Она подчеркнула, что приоритетом Евросоюза остается обеспечение безопасности в регионе, передает РИА «Новости».

    Каллас подтвердила готовность сотрудничать со всеми конструктивными партнерами как в Сирии, так и в соседних странах. По ее словам, эти шаги способствуют стабилизации политической обстановки и обеспечению безопасности.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

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    8 декабря 2024, 22:26 • Новости дня
    Захарова указала на распространение Reuters фейка о гибели Асада
    Захарова указала на распространение Reuters фейка о гибели Асада
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, собирается ли Reuters опровергать собственное сообщение о гибели Башара Асада.

    «Интересно, сообщившее о «хайли-лайкли» кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет?» – заявила Захарова в Telegram.

    Она подчеркнула, что сообщения о смерти Асада – «это и есть распространение фейков», с которыми Запад «так рьяно как бы борется».

    Напомним, МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта Асад решил оставить пост президента страны и покинул Сирию. Он дал указание передать власть мирным путем. Источник в Кремле сообщил, что Асад с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России. При этом Reuters заявляло о высокой вероятности того, что Асад погиб в авиакатастрофе.

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    9 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    Захватившая Дамаск вооруженная оппозиция обещала США не вступать в союз с ИГ

    New York Times сообщила об обещании захватившей Дамаск вооруженной оппозиции Вашингтону не вступать в союз с ИГ

    Захватившая Дамаск вооруженная оппозиция обещала США не вступать в союз с ИГ
    @ Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженная сирийская оппозиция, которая захватила Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии, пишет New York Times со ссылкой на американских и турецких чиновников.

    Как пишет New York Times, США на прошлой неделе отправили просьбы через Турцию к сирийской оппозиции, чтобы не допустить присоединения ИГ* к наступательным операциям, передает РИА «Новости».

    «Группировки дали ответ через турок с заверениями, что они не намерены позволять «Исламскому государству» стать частью их движения», – говорится в материале издания. Сообщения передавались через дипломатические, разведывательные и военные каналы.

    США продолжают оказывать разведывательную поддержку курдским формированиям в их стремлении установить контроль над территориями на востоке Сирии.

    Также обсуждается возможность более тесного взаимодействия США с сирийской вооруженной оппозицией. Отмечается, что администрация Джо Байдена может общаться с представителями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», но американские власти не могут оказывать ей материальную поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Сирии Мухаммад Гази аль-Джаляли уже договорился с лидером ХТШ* Абу Мухаммадом аль-Джулани о том, что министры продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода, при этом будет обеспечена их безопасность. Политолог Глеб Кузнецов указал, что изначально аль-Джулани был послан в Сирию ИГ*, но после разгрома группировки преследовал членов ИГ* на контролируемой ХТШ* территории.

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    9 декабря 2024, 11:24 • Новости дня
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    @ РИА Новости

    Сирийский президент Башар Асад покинул страну после передачи его окружением власти повстанцам, иранские силы отказали Асаду в просьбах вмешаться в стремительно ухудшающуюся ситуацию, пишет The Wall Street Journal.

    После падения Алеппо Башар Асад пытался заручиться поддержкой России и Ирана для укрепления своих военных сил. Россия провела авианалеты, но их интенсивность быстро снизилась. Иран заявил, что его помощь будет ограниченной. Иранские власти обвинили Асада в неподготовленности к нападению повстанцев и отказались отправить подкрепление из-за угрозы израильских ударов, пишет The Wall Street Journal.

    Сирийские источники WSJ сообщили, что Иран приказал своим силам, включая Корпус стражей исламской революции и связанные с ним ополчения, не вмешиваться в конфликт. Иран организовал безопасный выход своих сотрудников и заключил сделку о мирной передаче территорий мятежникам.

    Национальные силы безопасности Сирии в субботу распорядились о мирной передаче власти повстанцам, не сообщив об этом Асаду, и вскоре он был отправлен в Россию, заявляет WSJ. В воскресенье Джавлани прибыл в Дамаск и встретился с жителями у мечети VIII века, приветствуя захват власти как историческое событие. «Мы полны решимости продолжить путь, который начал сирийский народ в 2011 году», – заявил он толпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «эра Асадов» подошла к концу, и вооруженная оппозиция Сирии установила контроль над Дамаском, прервав многолетний период правления. Израильские силы намерены создать дополнительную зону безопасности на сирийской стороне горы Хермон для нейтрализации угроз. Сирийская оппозиция объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая Тартус и Джеблу, при этом работа российских военных баз не нарушена. Российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

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