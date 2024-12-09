  • Новость часаВооруженная оппозиция гарантировала безопасность российских баз в Сирии
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    Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    Асад с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
    Мнения
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    15 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Новое лицо сирийских повстанцев

    В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой «Новой Сирии», которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

    Вне зависимости от нынешних событий, военная кампания в Сирии останется в русской истории, как символ победы русского оружия. Как и подвиги русских солдат и офицеров.

    27 комментариев
    9 декабря 2024, 01:48 • Новости дня

    Флаг и табличку у входа сняли с посольства Сирии в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Со здания сирийского посольства в Москве сняты государственный флаг Сирии, а также табличка у входа с названием диппредставительства, сообщают информационные агентства.

    Государственный флаг Сирии был снят с флагштока над зданием посольства республики в Мансуровском переулке. При этом в утром в воскресенье он находился в поднятом положении. Охрана у здания не усилена, несмотря на приезда в Москву Башара Асада и его семьи. Свет в здании не горит, сохраняется спокойная обстановка.

    Тем временем в Санкт-Петербурге самодельный флаг сирийской оппозиции был вывешен на здании, где расположено почетное консульство Сирии, передает ТАСС.

    Этот флаг, используемый оппозицией с 2011 года, имеет три горизонтальные полосы: зеленую, белую и черную, на белой полосе располагаются три красные пятиконечные звезды.

    Для сравнения, государственный флаг Сирии имеет две звезды на средней полосе, а верхняя полоса у него красная.

    Флаг оппозиции использовался Сирийской Республикой с 1932 года по 1958 год и Сирийской Арабской Республикой с 1961 года по 1963 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в Кремле сообщил, что лидеры вооруженной оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии. Также источник заявил, что Асад вместе с семьей находится в Москве, где ему предоставлено убежище по гуманитарным соображениям.

    8 декабря 2024, 13:30 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада

    Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов

    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.

    «К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

    «На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

    «ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

    «При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

    «То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

    «Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.

    Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

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    8 декабря 2024, 15:57 • Новости дня
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада, об этих предсказаниях вспомнили в Сети.

    Жириновский указывал, что Эрдоган всегда хотел свергнуть Асада, стремясь стать региональным лидером. «Они найдут обходные маневры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий», – приводит его цитату «Лента.ру».

    Также Жириновский подчеркивал, что одной из ключевых целей Эрдогана является борьба с курдами, которые формируют вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака. Он предупреждал о возможности прямого военного конфликта Турции с Ираном и начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

    Официальных данных о том, где сейчас находится сам Асад, нет. МИД России сообщал, что он решил оставить свой пост, покинул страну и приказал передать власть мирным путем.

    В день падения Дамаска самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе над Сирией. Отмечалось, что на его борту мог находиться президент Сирии Башар Асад.

    Коментарии (15)
    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 12:24 • Новости дня
    Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

    Reuters: Президент Сирии Асад с высокой вероятностью мог погибнуть в авиакатастрофе

    Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сирии Башар Асад мог стать жертвой авиакатастрофы, утверждают источники Reuters, которые указывают на вероятность сбития его самолета.

    Агентство Reuters утверждает, что Башар Асад, президент Сирии, мог погибнуть в результате авиакатастрофы. Информация основана на данных, полученных от источников в этой стране, передает ТАСС. Один из них сообщил: «Самолет исчез с радаров, возможно, был отключен транспондер, однако я считаю, что вероятность выше, что судно сбили». Этот источник отказался от дальнейших комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская оппозиция заявила о свержении режима Башара Асада и освобождении столицы страны – Дамаска, из которой президент, предположительно, бежал. Израиль развернул силы на границе с Сирией. Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии.

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    8 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии

    Востоковед Сажин: Цепь влияния Ирана на Ближнем Востоке рушится на глазах

    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Турция выглядит главным победителем в сложившейся ситуации. Страна нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока. Иран же постепенно теряет свою роль главного помощника шиитов на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила столицу страны – Дамаск.

    «Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Фактически под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.

    «Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксперт.

    «Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция. Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.

    «Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.

    «Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – заключил Сажин.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    8 декабря 2024, 07:14 • Новости дня
    Премьер Сирии выразил готовность передать власть в стране

    Премьер Сирии аль-Джаляли выразил готовность передать власть в стране мирным путем

    Премьер Сирии выразил готовность передать власть в стране
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не покинет Дамаск, и выразил готовность передать власть в стране мирным путем.

    Аль-Джаляли заявил: «Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины <...>. Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты», – передает ТАСС.

    «Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», – приводит слова аль-Джаляли РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.

    Он обратился к гражданам с призывом не разрушать государственную собственность.

    «Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы», – сказал аль-Джаляли.

    Он также призвал сохранить общественные институты и сообщил о намерении обеспечить функционирование государственных учреждений.

    Кроме того, Al Jazeera сообщает, что боевики взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили заключенных.

    При этом очевидцы сообщают, что в правительственном квартале Дамаска слышны звуки интенсивной перестрелки.

    Напомним, телеканал Al Hadath заявил, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, боевики берут город под контроль. По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу.

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    8 декабря 2024, 12:09 • Новости дня
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На саммите в Дохе Россия, Турция и Иран не договорились о едином подходе к урегулированию ситуации в Сирии, несмотря на призывы к возобновлению диалога между президентом страны Башаром Асадом и оппозицией.

    На полях форума в Катаре Турция, Россия и Иран обсуждали пути урегулирования сирийского конфликта. Они призвали к возобновлению прямых переговоров между президентом Асадом и оппозиционными группами, пишет Guardian.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва делает все возможное, чтобы не допустить победы террористов в Сирии. Он также отмечал необходимость нормализации отношений между Асадом и Турцией, включая решение вопроса о курдских силах, которые Анкара считает угрозой для своей безопасности.

    В то время как Россия стремится сохранить свои военные базы в Сирии, Турция продолжает поддерживать террористов, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). Боевики ведут успешные операции против сирийских сил, что беспокоит Москву и Тегеран.

    Иран выражал опасения по поводу участия Израиля и США в конфликте, утверждая, что Израиль использует ситуацию для закрытия иранских маршрутов поставок оружия через Сирию в Ливан.

    В ходе переговоров в пятницу иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи не смог убедить Турцию в том, что ее действия создают опасный вакуум власти, который может быть заполнен террористами. Лавров подчеркивал, что «Хайят Тахрир аш-Шам» остается террористической организацией, несмотря на попытки переделать ее имидж.

    По мнению газеты, Турция стремится стабилизировать Сирию для возвращения беженцев, в то время как Россия и Иран пытаются сохранить свое влияние в регионе.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что войска Сирии уходят из Дамаска, город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. Он указывал, что судьбу российских баз в стране решит новое руководство.

    Коментарии (26)
    8 декабря 2024, 10:24 • Новости дня
    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти

    Премьер Сирии аль-Джаляли: Вопрос присутствия России решат новые власти

    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти
    @ Пресс-служба Минобороны/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военное присутствие России в Сирии определят новые сирийские власти, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

    «Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», – заявил аль-Джаляли, отвечая на соответствующий вопрос Al-Arabiya, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что обстановка в сирийском министерстве обороны пока «непонятная».

    Ранее премьер Сирии аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. По данным Bloomberg, президент Сирии Башар Асад через посредников пытался связаться с нынешней администрацией США, а также с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, а город под контроль берут боевики.

    Коментарии (31)
    8 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории перешли в режим повышенной боевой готовности, сообщило Министерство иностранных дел России.

    К этому моменту серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство отметило, что принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность российских граждан на территории этой страны.

    МИД указал, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

    «Россия в этих переговорах не участвовала», – подчеркнули в ведомстве.

    Москва призывает все вовлеченные стороны отказаться от применения насилия и решить все вопросы управления политическим путем.

    Ранее оставшийся в Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял, что вопрос о военном присутствии России в Сирии решат новые сирийские власти.

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

    Коментарии (14)
    8 декабря 2024, 06:06 • Новости дня
    Al Hadath заявил о контроле боевиков над Дамаском
    Al Hadath заявил о контроле боевиков над Дамаском
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские правительственные войска покидают Дамаск, боевики берут город под контроль, заявил телеканал Al Hadath. По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу.

    Как сообщает Al Hadath, боевики находятся на центральной площади Омейядов, ими захвачена штаб-квартира сирийского государственного телевидения. Катарский телеканал Al Jazeera также заявлял, что боевики начали заходить в столицу Сирии и установили контроль над несколькими правительственными объектами, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на двух офицеров сирийской армии заявило, что Асад покинул Дамаск. Также агентство со ссылкой на местных жителей сообщало, что в Дамаске раздались громкие звуки стрельбы. Сирийская проправительственная радиостанция Sham FM заявила о взрывах в городе.

    Кроме того, Sham FM сообщает, что все сотрудники международного аэропорта Дамаска «эвакуированы, его работа полностью прекращена», передает РИА «Новости».

    Напомним, турецкое агентство Anadolu сообщало о контроле боевиков над центром сирийского города Хомс, позднее Al Mayadeen сообщил о захвате боевиками всех районов города. Хомс расположен в 150 км от Дамаска.

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    8 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Стало известно о массовом бегстве сирийцев в Ливан

    Стало известно о массовом бегстве сирийцев в Ливан из-за прихода террористов в Дамаск

    Tекст: Ольга Иванова

    Большое количество сирийцев пересекли границу с Ливаном через нелегальные переходы, спасаясь от наступления вооруженной оппозиции на Дамаск, о чем сообщил губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.

    Тысячи сирийцев пересекают границу с Ливаном через нелегальные переходы, после того как вооруженная оппозиция пришла в сирийскую столицу, сообщает РИА «Новости».

    Губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер отметил, что поток беженцев пересекает границу в районе управы Хермель. По его словам, большинство беженцев являются сторонниками сирийского руководства и представителями шиитской конфессии.

    Хадер добавил: «Тысячи человек пересекли границу через нелегальные погранпереходы в районе управы Хермель, бежав от наступления вооруженной оппозиции в Сирии».

    Ситуация с миграцией сирийцев в Ливан обострилась на фоне усиления позиций вооруженной оппозиции в столице Сирии. Ливанские власти обеспокоены увеличением числа беженцев и их влиянием на экономическую и политическую стабильность страны.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

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    8 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Россия в ООН заявила о намерении разобраться в ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия России при ООН заявила о намерении выяснить все детали происходящего в Сирии в ближайшие дни, используя помощь ООН.

    Происходящее в Сирии вызывает у международного сообщества множество вопросов, передает РИА «Новости». Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия внимательно следит за развитием событий и планирует в ближайшие дни проводить расследования для более детального понимания ситуации.

    «Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле», – заявил Полянский.

    Он подчеркнул, что для более точной оценки событий в Сирии будет задействовано присутствие ООН на местах. Российская сторона намерена использовать весь свой дипломатический потенциал для выяснения всех обстоятельств происходящего.

    Ранее МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

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    8 декабря 2024, 11:58 • Новости дня
    «Аль-Джазира»: Оппозиция свергла Асада и освободила Дамаск

    Сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и свержении Асада

    «Аль-Джазира»: Оппозиция свергла Асада и освободила Дамаск
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийская оппозиция заявила о свержении режима Башара Асада и освобождении столицы страны – Дамаска, из которой президент, предположительно, бежал.

    Сирийская оппозиция заявила, что столица страны Дамаск теперь находится под их контролем, а президент Башар аль-Асад свергнут, передает «Аль-Джазира». В заявлении, прозвучавшем в эфире сирийского национального телевидения, оппозиционные бойцы подтвердили, что «тиран аль-Асад свергнут» и все заключенные освобождены из крупного тюремного учреждения в Дамаске. Лидер группы призвал всех граждан и бойцов сохранять имущество государства и подчеркнул: «Да здравствует Сирия!».

    Согласно информации, распространенной агентством «Анадолу», оппозиция также призвала граждан защищать институты нового «свободного сирийского государства». Башар аль-Асад, чья семья управляла Сирией более полувека, якобы покинул столицу, однако его текущее местонахождение остается неизвестным.

    Между тем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джаляли в своем видеообращении заявил о готовности правительства сотрудничать с оппозицией и передать ей власть для формирования переходного правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль развернул силы на границе с Сирией на фоне усиления напряженности в регионе, самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии, а очевидцы сообщили о продвижении боевиков оппозиции в центре Дамаска.

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    8 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии
    Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийский самолет Ил-76, принадлежащий Syrian Air, исчез с радаров около Хомса спустя 40 минут после взлета, следует из данных сервиса Flightradar24.

    Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air пропал с радаров через 40 минут после того, как появился в небе в районе Дамаска, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Flightradar24.

    Инцидент произошел около 2.40 по времени UTC (5.40 мск), когда самолет пролетал недалеко от города Хомс. Воздушное судно двигалось на высоте 495 метров и на крайне низкой скорости 53 узла, что слишком медленно для самолета такого типа.

    По данным Flightradar24, исчезнувший самолет имел регистрационный номер YK-ATA. Он исчез над населенным пунктом Рам-аль-Анз.

    Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул столицу. Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что тот якобы бежал из страны.

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    8 декабря 2024, 16:27 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
    Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила поддержку смене власти в Сирии, отметив готовность работать с конструктивными партнерами в стране и в регионе для обеспечения безопасности.

    Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана. Она подчеркнула, что приоритетом Евросоюза остается обеспечение безопасности в регионе, передает РИА «Новости».

    Каллас подтвердила готовность сотрудничать со всеми конструктивными партнерами как в Сирии, так и в соседних странах. По ее словам, эти шаги способствуют стабилизации политической обстановки и обеспечению безопасности.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

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