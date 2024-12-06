Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Путин поручил разработать план для трудоустройства участников СВО
Путин потребовал подготовить план для трудоустройства участников СВО к 2025 году
Правительство России и фонд «Защитники Отечества» должны представить план мероприятий по улучшению трудоустройства участников СВО и их профессиональной ориентации к 1 марта 2025 года.
Такое поручение дал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. В документе также отмечается необходимость организации профессиональной ориентации для участников СВО.
По поручению главы государства, доклад о выполнении данного задания должен быть представлен до 1 марта 2025 года. Это указано в перечне поручений президента. Фонд «Защитники Отечества» и региональные власти должны принять активное участие в разработке и реализации этого плана.
Путин подчеркнул, что повышение уровня трудоустройства участников СВО является важной задачей, и правительство вместе с соответствующими организациями должно обеспечить успешное выполнение поручения.
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